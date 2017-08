Deficyt budżetowy Polski. Morawiecki: musimy dbać, by nie przekroczył 3 proc.

Fot. Jacek Dominski/REPORTER

Będziemy starali się utrzymać nasz budżet w ryzach, by było tak dobrze jak w tym roku i deficyt w 2018 roku nie przekroczył 3 proc. - zapowiedział wicepremier Mateusz Morawiecki. Dodał, że prace nad przyszłorocznym budżetem są na bardzo zaawansowanym etapie.

- Musimy dbać, aby w przyszłym roku deficyt nie przekroczył 3 proc. Będziemy starali się utrzymać to w ryzach tak dobrze jak w tym roku. Perspektywy rozwoju są bardzo dobre - powiedział Morawiecki.

- Cieszy mnie bardzo mocny przyrost eksportu szacowany na 8-9 proc. Cieszy mnie, że odbudowujemy naszą innowacyjność. W ślad za tym pojawią się lepsze zyski naszych przedsiębiorców, którzy będą mogli jeszcze więcej zapłacić swoim pracownikom - podkreślił.

Pytany, czy utrzymana zostanie nadwyżka budżetu wypracowana w ostatnich miesiącach, odpowiedział, że "deficyt w tym roku na pewno się pojawi, tak jak się pojawiał we wszystkich 28 latach rozwoju gospodarczego".

- Nasi przeciwnicy polityczni bardzo sceptycznie podchodzili do naszych programów społecznych, choćby do programu 500 zł na każde drugie dziecko i wiele pierwszych dzieci. To zlikwidowało praktycznie skrajne ubóstwo w Polsce i doprowadziło do zbudowania Polski solidarnej. Oni (opozycja) byli sceptyczni, czy uda nam się to sfinansować bez wzrostu deficytu. Tymczasem u naszych poprzedników politycznych deficyt przewyższający 3 proc. trwał przez 6 poprzedzających nas lat. W niektórych latach sięgał nawet 8 proc. i przekraczał 100 mld zł - zaznaczył wicepremier.

Niedawno wicepremier ocenił, że deficyt budżetowy w 2017 roku będzie prawdopodobnie niższy niż 50 mld zł, czyli niższy niż 2,5 proc. PKB.

Morawiecki dodał, że podczas rządów Prawa i Sprawiedliwości wzrost gospodarczy "był bardzo przyzwoity".

- Choć było sporo inflacji w przeciągu ostatnich 8 lat, to deficyt nie przekroczy w tym roku wysokości 50 mld zł. To jest naprawdę bezprecedensowy sukces. Potrafiliśmy sfinansować programy społeczne na przeszło 50 mld zł jednocześnie nie podwyższając deficytu budżetowego. Uszczelnienie podatków pracuje bardzo dobrze. W kolejnych miesiącach spodziewam się bardzo dobrych wyników - zapowiedział.

