Dobre wiadomości z Ministerstwa Finansów. Dług Skarbu Państwa spadł

Fot. JAN GRACZYNSKI Nowa minister finansów Teresa Czerwińska ma powody do zadowolenia

Dług Skarbu Państwa na koniec roku był niższy niż rok wcześniej. Spadek widoczny był również w porównaniu do listopada minionego roku.

Ostatniego dnia grudnia 2017 r. wartość długu Skarbu Państwa wyniosła 927,9 mld zł. To 800 mln zł (0,1 proc.) mniej niż rok wcześniej - poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Finansów.

Znacznie większy spadek widać, gdy porównamy zadłużenie w listopadzie i grudniu. Wyniósł on 7,1 mld zł, czyli 0,8 proc. Dokładne dane będą znane dopiero pod koniec marca. Co ciekawe, jeszcze tydzień temu minister finansów Teresa Czerwińska przedstawiała bardziej pesymistyczny scenariusz. Mówiła wówczas, że dług nominalnie powinien zamknąć się na poziomie 928,7 mld zł, czyli wartości z grudnia 2016 r.

Resort finansów przedstawił także podział zadłużenia ze względu na walutę, w której został zaciągnięty. Krajowe zadłużenie to ok. 643,9 mld zł, podczas gdy dług w walutach obcych to 284 mld zł.

Urzędnicy ze Świętokrzyskiej w komunikacie wyjaśnili także, że zadłużenie w całym roku 2017 r. rosło m.in. ze względu na zwiększenie o 4,1 mld zł kwoty długu na rzecz budżetu państwa i emisji obligacji na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego. Swoje zrobiło także umocnienie złotego wobec kluczowych walut.