Długie terminy płatności na fakturach to standard. Czy da się to przyspieszyć?

Wystawianie faktur z długimi terminami płatności stanowi codzienność większości przedsiębiorców. Z jednej strony daje to przewagę konkurencyjną, ale z drugiej – może prowadzić do zatorów płatniczych skutkujących utratą płynności finansowej.

Jeżeli nie chcesz rezygnować ze współpracy z firmą oczekującą odroczonych terminów płatności, a jednocześnie zależy ci na zachowaniu płynności finansowej, skorzystaj z faktoringu.

Długie terminy płatności na fakturach to standard w wielu branżach. Zgodnie z obowiązującymi przepisami maksymalny termin dla transakcji między przedsiębiorstwami nie może przekroczyć 60 dni, jednak dla małych firm jest to długi czas. Dodatkowy problem pojawia się, jeśli większość kontrahentów wymaga odroczonych terminów płatności – wystarczy bowiem opóźnienie w spłacie, aby doszło do poważnych zatorów płatniczych i zachwiania płynności finansowej. Jak pokazują statystyki, takie sytuacje wcale nie należą do rzadkości: ponad 50% polskich przedsiębiorstw zmaga się z nierzetelnymi kontrahentami, a w przypadku 25% firm taka współpraca prowadzi do znacznej utraty płynności finansowej.

Długie terminy płatności – dlaczego firmy z nich korzystają?

Odroczony termin płatności na fakturze to korzystne rozwiązanie dla odbiorców towarów i usług. Powody wymagania dłuższych dat mogą być następujące:

chęć dysponowania własnymi środkami przez dłuższy czas,

chęć zachowania płynności finansowej i uniknięcia zatorów płatniczych,

konieczność czasochłonnego „przejścia” dokumentu przez kilka pionów.

Przedsiębiorcy natomiast decydują się na wystawianie takich faktur, ponieważ:

chcą być konkurencyjni dla innych firm z branży,

zależy im na długofalowej współpracy z potężnymi kontrahentami.

Jeżeli przedsiębiorca ma do czynienia z rzetelnymi klientami, którzy zawsze regulują płatności w wyznaczonym terminie, ryzyko utraty płynności finansowej jest niewielkie. Problem pojawia się wraz z opóźnieniami w płatnościach – zwłaszcza ze strony więcej niż jednego kontrahenta. Takie sytuacje mogą prowadzić do sporych zatorów płatniczych, co przełoży się m.in. na pogorszenie wizerunku lub nawet niewypłacalność firmy.

Faktoring – sposób na faktury z odroczonym terminem płatności

Wystawianie faktur z długim terminem płatności nie jest obowiązkiem, jednak odmowa skutkuje zwykle rozwiązaniem kontraktu lub opóźnieniem w spłacie zobowiązania, dlatego większość przedsiębiorców dostosowuje się do potrzeb drugiej strony i akceptuje odroczone terminy płatności. Nie oznacza to jednak, że muszą oni czekać nawet 2 miesiące na uregulowanie należności: dzięki nowoczesnym formom finansowania czas oczekiwania na gotówkę można skrócić – nawet do 1 dnia od daty wystawienia dokumentu.

Taką możliwość daje faktoring – usługa świadczona przez firmy faktoringowe, polegająca na wypłacie gotówki na podstawie faktur z odroczonym terminem płatności. Przedsiębiorca – nawet następnego dnia po zgłoszeniu faktury – otrzymuje od firmy faktoringowej środki, które kontrahent zwraca potem bezpośrednio faktorowi.

Dobierz rodzaj faktoringu do potrzeb firmy

W zależności od indywidualnych potrzeb i oczekiwań przedsiębiorca może skorzystać z faktoringu w różnych wariantach. Najbardziej podstawowy podział uwzględnia:

faktoring bez regresu – w ramach którego ryzyko niewypłacalności kontrahenta przejmuje firma faktoringowa,

faktoring z regresem – w razie niewypłacalności klienta to przedsiębiorca musi uregulować należność wobec firmy faktoringowej.

Główne korzyści

Ta nowoczesna forma finansowania z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Jak wynika z danych Polskiego Związku Faktorów (PZF), w 2017 roku ponad 9 tys. polskich firm wybrało takie rozwiązanie. Co dzięki niemu zyskujesz?

Maksymalnie skracasz czas oczekiwania na środki – pieniądze otrzymujesz już następnego dnia.

Unikasz ryzyka związanego z niewypłacalnością kontrahentów – szczególnie jeśli zdecydujesz się na faktoring bez regresu.

Zwiększasz swoją konkurencyjność – odroczony termin płatności daje szansę na podpisanie dużych kontraktów.

Dysponujesz środkami na rozwijanie firmy – dłuższe terminy nie są już ograniczeniem, bo nie musisz czekać na pieniądze.

Możesz liczyć na rabaty od dostawców – dzięki szybkiemu i terminowemu regulowaniu należności możesz negocjować lepsze warunki współpracy.

Jeżeli skorzystasz z dostępnych rozwiązań finansowych, wystawianie faktur z odroczonym terminem płatności wcale nie musi wiązać się z zatorami płatniczymi. Rozważ więc wybór faktoringu – przekonasz się, że to rozwiązanie korzystne także dla ciebie.