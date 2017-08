Rząd chce zebrać więcej z podatków. Między innymi z podatku od gier i CIT

Fot. Jacek Dominski/REPORTER Wzrosnąć mają wpływy z VAT, CIT, akcyzy. Mniej za to państwo zbierze z podatku od kopalin.

Rząd chce w przyszłym roku zebrać z podatków więcej, niż w obecnym. Z uzasadnienia do projektu budżetu można wyczytać, że wyniosą one 331 mld 672 mln 637 tys. zł. Czyli o 6,6 proc. nominalnie więcej w stosunku do prognozowanego wykonania w 2017 r.

"Dochody budżetu państwa z podatku od towarów i usług w 2018 r. prognozowane są w wysokości 166 mld zł. W stosunku do prognozowanego wykonania w 2017 r. oznacza to wzrost o 8,1 proc. Relacja tych dochodów do PKB wyniesie w 2018 r. 8,1 proc. i zwiększy się w porównaniu do 2017 r. o 0,2 pkt. proc." - napisano. W 2018 r. stawki podatku VAT pozostaną na obecnym poziomie.

Resort finansów prognozuje, że w 2018 r. dochody z akcyzy wyniosą 70 mld zł, co oznacza 2,9-proc. wzrost w stosunku do prognozowanego wykonania w 2017 r. Relacja dochodów z tego źródła do PKB wyniesie w 2018 r. 3,4 proc. i będzie niższa o 0,1 pkt. proc. w stosunku do 2017 r.

Dochody z podatku od gier mają wynieść 1 mld 913,9 mln zł, o 12 proc. więcej niż prognozowane wykonanie w 2017 r., natomiast z CIT mają wynieść 32,4 mld zł, co oznacza wzrost o 8,7 proc. w stosunku do prognozowanego wykonania w 2017 r. MF przewiduje też w 2018 r. wzrost dochodów z PIT do poziomu 55,5 mld zł, czyli o 6,3 proc.

Dochody budżetu z podatku od niektórych instytucji finansowych założono w kwocie 4 mld 568,6 mln zł, tj. o 6,1 proc. więcej w porównaniu z tegorocznym wykonaniem.

Ale nie ze wszystkich podatków wpływy wzrosną. Mniej - i to o ponad 20 proc. - uda się zebrać z podatku od kopalin. W przypadku dochodów niepodatkowych MF prognozuje kwotę 21 mld 922,5 mln zł, co oznacza spadek o 29,1 proc. Założono, że dochody z cła wyniosą 3 mld 787 mln (wzrost o 1,8 proc.), z tytułu dywidend i wpłat z zysku wyniosą 2 mld 247,9 mln zł (wzrost o 27 proc.). MF nie przewiduje w przyszłym roku wypłaty z zysku NBP.

Ministerstwo Finansów zwróciło uwagę w części uzasadnienia dotyczącej sytuacji makroekonomicznej Polski na obserwowaną ostatnio systematyczną poprawę sytuacji na rynku pracy. "Zakłada się, że przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej wzrośnie o 3,2 proc. w 2017 r. i 0,8 proc. w 2018 r. Prowadzić to będzie do dalszego zmniejszenia stopy bezrobocia. Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2017 r. wyniesie 7,2 proc., by z końcem 2018 r. obniżyć się do poziomu 6,4 proc. wobec 8,3 proc. na koniec 2016 r." - czytamy. MF zakłada, że na koniec 2021 r. bezrobocie wyniesie 6 proc.

Zdaniem resortu finansów przyjęty scenariusz wzrostu gospodarczego oraz założenia dotyczące kształtowania się inflacji pozwalają oczekiwać, iż w 2017 r. stopa referencyjna NBP nie zmieni się i pozostanie na poziomie z 2016 r., tj. 1,5 proc. "Dla 2018 r. przyjęto z kolei scenariusz zerowych stóp realnych, co oznacza, że nominalny poziom stopy referencyjnej średnio w roku powinien być spójny z poziomem CPI" - dodano.

Zgodnie z przyjętym w zeszłym tygodniu przez rząd wstępnym projektem budżetu na 2018 r. zaplanowano dochody w wysokości 355,7 mld zł, wydatki budżetu państwa w wysokości 397,2 mld zł. Deficyt budżetu państwa zaplanowano w kwocie nie większej niż 41,5 mld zł. Deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) przyjęto na poziomie 2,7 proc. PKB. Założono, że PKB wzrośnie w ujęciu realnym o 3,8 proc., a średnioroczna inflacja wyniesie 2,3 proc.