Rząd szykuje dodatek dla emerytów. Jeszcze przed wyborami

Trzynasta emerytura, dodatkowe 100-500 zł do świadczenia albo zwolnienie z podatku dochodowego - rząd PiS planuje wsparcie seniorów jednym z tych benefitów.



Takie są ustalenia czwartkowej "Gazety Wyborczej". Jak czytamy, projekt ustawy w tej sprawie ma być przegłosowany tuż przed wyborami, a pieniądze mają trafić do seniorów przed Bożym Narodzeniem.

Gazeta przypomina, że dwa tygodnie temu "ruch, który poprawi sytuację materialną seniorów" zapowiedział wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. I dodaje, że część pomysłów PiS przejęło od opozycji.

Trzynastą emeryturę postulowała bowiem w ubiegłym roku PO, a zwolnienie z podatku dochodowego - PSL.

Ponieważ wypłacenie każdemu trzynastej pensji to dla budżetu koszt około 14 mld zł, bardziej prawdopodobne zdaniem gazety jest to, że PiS wypłaci jednorazowo po 100-500 zł dodatku. I to nie wiadomo, czy każdemu emerytowi, czy tylko tym najbiedniejszym. W tym drugim wariancie koszt to 1-4 mld zł.

"Wyborcza" zastanawia się, jak rząd wytłumaczy takie świadczenie, skoro odmówił ostatnio 500 zł osobom niepełnosprawnym. Był to jeden z głównych postulatów protestujących przez 40 dni w Sejmie niepełnosprawnych i ich opiekunów, którego jednak nie udało się wywalczyć.

