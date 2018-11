Dom w cenie używanego samochodu. Prawdziwe wydatki zaczną się zaraz po zakupie

W obliczu rosnących kosztów właściwie wszystkiego, co składa się na ostateczną cenę domu – działek, materiałów budowlanych, robocizny – posiadanie czegoś swojego dla ogromnej liczby rodzin pozostaje wyłącznie w sferze marzeń. Nie bez szans na własny dom jest jednak ten, kto nie boi się zakasać rękawów i kupić stary dom do remontu. W ofercie agencji obrotu nieruchomości Metrohouse znajdują się domy, które można kupić w cenie dobrego używanego samochodu.

Cisza na Roztoczu

Zacznijmy od najtańszej oferty w bazie Metrohouse. Jest to biały przedwojenny domek we wsi Roztoka w województwie lubelskim, który można kupić już za 47 000 zł. Jest to niecodzienna nieruchomość, wyglądająca jak zabytek z muzeum wsi lubelskiej – ale z elementami nowoczesności, gdyż ma podłączone media. Nabywca w cenie otrzymuje także 0,29 ha działkę. Może to być idealne miejsce na spędzenie wakacji lub stworzenie gospodarstwa agroturystycznego.