Duński producent słodyczy przeniesie się do Polski. Zbuduje fabrykę czekolady

Fot. Toms Group Carsten Lyngso Thomsen, dyrektor generalny Grupy Toms

Grupa Toms wybuduje kolejny zakład w Nowej Soli. Stworzy około 130 nowych miejsc pracy. Ma również przenieść produkcję zachodnich marek słodyczy do Polski.

Duńska firma Toms Group przenosi produkcję do Polski – podał ”Puls Biznesu” powołując się na niemiecką prasę. Lokalny dziennik "Weser Kurier" pisał, że za dwa lata może nastąpić koniec fabryki słodyczy Hachez w Bremie.

W środę koncern miał o tym poinformować pracowników. W Polsce tym czasem Toms Group informował jedynie o budowie drugiej fabryki w Nowej Soli i ambitnych planach rozwoju.

- Pracę zakładu w Lesznie oceniamy bardzo pozytywnie i będziemy nadal pakować w nim wyroby. Zakupiliśmy również działkę, na której znajduje się zakład, ale mamy bardzo ambitną strategię rozwoju, która zakłada zwiększenie mocy produkcyjnych. Dlatego mocno inwestujemy w nowoczesny zakład produkcyjny w Nowej Soli - zaznaczył w komunikacie Carsten Lyngso Thomsen, dyrektor generalny Grupy Toms.

Najwięksi światowi producenci korzystają z polskich opakowań

Niemieccy dziennikarze, na których informacje powołuje się "PB", twierdzą, że produkcja kultowych starych marek Hachez i Feodora będzie miała miejsce w Polsce. Potwierdzeniem mogą być słowa Thomsena dla "Weser Kurier", który przyznał, że po budowie nowego zakładu, stopniowo będzie przenoszona produkcja z Bremy. Jednak ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła.

"Toms Group będzie kontynuować długą tradycję marek Hachez i Feodora, które będą wytwarzane według tych samych receptur jak do tej pory, we współpracy z producentem zapewniającym najwyższe standardy produkcji, jednak decyzja na temat tego, kto to będzie, nie została jednak jeszcze podjęta" – przytacza słowa dyrektor generalny Grupy Toms PB.

Toms Group A/S powstała w 1924 r. i należy w 100 proc. do Fundacji im. Gerdy i Victora B. Strandów. Produkuje i sprzedaje na całym świecie wyroby czekoladowe i słodycze. Siedziba główna grupy mieści się w Ballerup niedaleko Kopenhagi.