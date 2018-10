Dura lex, sed (F)lex

Rok 2018 jest okresem rewolucyjnych zmian prawnych na rynku nieruchomości. Tylko czy to zmiany na pewno na lepsze?

W pierwszej połowie roku deweloperzy mogli obserwować przyspieszone prace i wprowadzenie w życie tzw. ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych. To akt prawny całkowicie rewolucjonizujący procedurę planowania i przygotowywania inwestycji. Do tej pory deweloperzy musieli budować swoją strategię inwestycyjną w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub – w przypadku jego braku – o wydaną przez władze lokalne decyzję o warunkach zabudowy. W nowym porządku prawnym deweloperzy nie będą musieli zwracać uwagi na plany: wystarczy, że wystąpią do władz lokalnych o pozwolenie na budowę, a te im jej udzielą. Według wielu obserwatorów i ruchów miejskich przepisy te otwierają pole do nadużyć i są prostą drogą do przestrzennego chaosu. Czy tak będzie w istocie? Ustawa obowiązuje dopiero od 22 sierpnia, więc jeszcze za wcześnie na jakiekolwiek podsumowania. Najbliższe 12-18 miesięcy będzie prawdziwym poligonem doświadczalnym dla obowiązywania nowych przepisów.

Co z rachunkami powierniczymi?

To jednak nie wszystkie zmiany, jakie czeka rynek. Nowelizowana jest również ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, zwana potocznie ustawą deweloperską. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów domaga się, aby z ustawy wykreślona została możliwość korzystania przez deweloperów z tzw. otwartego rachunku powierniczego podczas realizacji inwestycji i zostawienia tylko rachunków zamkniętych. W przypadku tych ostatnich pieniądze nabywców przekazywane są deweloperowi przez bank w całości po ukończeniu inwestycji, w przypadku otwartych wypłaty następują w transzach zgodnie z harmonogramem prac określonym w umowie kupna lokalu, czyli po kontroli banku na placu budowy i stwierdzeniu, że zakończono dany etap. To rozwiązanie – zdecydowanie preferowane przez deweloperów – według UOKiK nie zapewnia należytej ochrony pieniądzom nabywców w przypadku upadłości firmy deweloperskiej. Wyeliminowanie otwartych rachunków powierniczych wymogłoby na deweloperach radykalną zmianę sposobów finansowania inwestycji, prawdopodobnie z rynku zniknęłaby też część mniejszych firm z tej branży.

Koniec użytkowania wieczystego

Rząd chce się ostatecznie rozprawić z „reliktem PRL”, czyli użytkowaniem wieczystym gruntu. Mieszkańcy budynków wzniesionych na gruntach należących do skarbu państwa albo gmin od nowego roku mają stać się ich właścicielami i z tego tytułu odprowadzać większe podatki. W wielu przypadkach budzi to sprzeciw. Korzyścią ma być jednak zlikwidowanie żmudnej, skomplikowanej procedury przekształceniowej.

O tych, oraz wielu innych zmianach w polskim prawie nieruchomościowym rozmawiać będą uczestnicy premierowej edycji konferencji FLEX Forum Prawa Nieruchomości, którą firma Nowy Adres S.A. organizuje 26-27 listopada w warszawskim hotelu Radisson Blu Centrum. Przez dwa dni najważniejsi rynkowi gracze – prawnicy, deweloperzy, doradcy, analitycy, przedstawiciele władz lokalnych, organizacji branżowych oraz banków finansujących inwestycje nieruchomościowe – będą dyskutowali nie tylko o aktualnej sytuacji na rynku, lecz także o możliwych scenariuszach jej rozwoju po wprowadzeniu w życie nowych przepisów. Jak zwykle w przypadku konferencji tego organizatora, będzie można rozszerzyć swój udział w wydarzeniu, umawiając się na spotkania z innymi uczestnikami za pomocą unikalnej platformy Match Maker. Rozwiązanie to pozwala na nawiązanie nowych kontaktów biznesowych, co niekiedy bywa korzyścią równorzędną, co wiedza zdobyta na konferencji.

