Dwa dni na wysłanie JPK. Urzędy skarbowe otwarte w sobotę

Fot. EastNews/STANISLAW KOWALCZUK/Reporter Urzędnicy skarbówki pomogą w wysyłce JPK

W tym miesiącu po raz pierwszy wszyscy przedsiębiorcy muszą wysłać fiskusowi Jednolite Pliki Kontrolne. Do piątkowego poranka spłynęło ich ponad milion. Skarbówka obiecuje pomoc wszystkim, którzy będą mieli z nowym obowiązkiem problem.

- Liczba składanych plików rośnie z każdą chwilą. Tylko w ciągu trzech ostatnich dni wpłynęło ponad 500 tys. plików. Łącznie to już ponad 1 milion JPK_VAT – przyznał wiceminister finansów Paweł Cybulski.

Termin wysłania plików (można to zrobić tylko drogą elektroniczną – red.) mija w poniedziałek 26 lutego. Dla ponad miliona najmniejszych firm jest to pierwszy miesiąc, w którym muszą zrealizować nowy obowiązek. Z tego względu w sobotę 24 lutego urzędy skarbowe będą otwarte, a urzędnicy mają wyjaśniać sposób tworzenia plików. Także w poniedziałek 26 lutego fiskus będzie zapewniał wsparcie - do godz. 22:00 funkcjonować będą specjalne infolinie.

Zobacz, czym jest JPK:

Resort finansów kampanię informacyjną prowadzi także w sieci. Poza specjalną stroną internetową stworzono kanał na portalu YouTube, gdzie zamieszczono filmy instruktażowe.

Nowy obowiązek ma wspomóc walkę z unikaniem płacenia podatków. Jednolite Pliki Kontrolne pozwalają weryfikować, czy przedsiębiorcy nie wystawiają tzw. pustych faktur. Równocześnie, jak zapewnia ministerstwo, przyspieszą procedurę zwrotu podatku VAT płatnikom, którym on przysługuje.

Wdrożenie JPK nie obyło się jednak bez wpadek. Jak ujawniliśmy, na Świętokrzyskiej nie przewidziano, że niektórzy mogą chcieć korzystać z systemów innych niż Windows czy Linux. Trzy dni po naszej publikacji okazało się, że urzędnicy przypomnieli sobie o witrynie, która umożliwia darmową realizację obowiązku również z systemu instalowanego na urządzeniach firmy Apple.