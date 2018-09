Dynamiczny wzrost zysku Wirtualnej Polski. Po pierwszym półroczu zarobiła niemal 28 mln zł

Fot. WP Jacek Świderski skupia się na poszukiwaniu kolejnych spółek, które Wirtualna Polska mogła by przejąć.

Pierwsze półrocze 2018 roku Wirtualna Polska zamknęła z zyskiem prawie 28 mln zł. To wynik o 65 proc. wyższy niż rok temu. Osiągnięty został dzięki rosnącym przychodom w obszarze mediów, jak i e-commerce. Dodatkowo Telewizja WP jest liderem stacji nadających na MUX8.

EBITDA segmentów online i tv przekroczyła 73 mln zł. To z kolei oznacza wzrost o prawie 32 proc. Przychody gotówkowe ze sprzedaży w segmencie online, w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2018 roku, wzrosły o prawie 20%. Wzrost przychodów gotówkowych w segmencie tv to aż 172 proc.

Przychody w sumie wyniosły po pierwszym półroczu 259 mln zł. To wzrost o 16,6 proc. Najmocniej rósł segment telewizyjny. Tu sprzedaż urosła rok do roku aż o 172 proc. W segmencie online było to solidne 14,7 proc. Skorygowana EBITDA wyniosła niemal 76 mln zł. Oznacza to wzrost o prawie 26 proc.

- Za nami pierwszy kwartał od rozdzielenia zarządzania działalnością mediową i e-commercową. Wyniki potwierdzają, że dokonane zmiany były właściwe. Joanna Pawlak i Grzegorz Kruk dobrze odnaleźli się w nowych rolach - mówi Jacek Świderski, prezes WP Holding SA.

W marcu br. Joanna Pawlak awansowała na stanowisko wiceprezesa WP Holding SA odpowiedzialnego za media (prezesa spółki WP Media SA, której właścicielem jest WP Holding SA), a Grzegorz Kruk na stanowisko wiceprezesa WP Holding SA odpowiedzialnego za spółki e-commerce.

Po tym, jak w lutym Telewizja WP osiągnęła pozycję lidera spośród stacji nadających na MUX8, jej przewaga w kolejnych miesiącach rosła. W lipcu 2018 udział stacji, w tak zwanej komercyjnej grupie widzów (16-49) wyniósł 0,45 proc.

Jednocześnie firma kontynuowała zmiany w zakresie sprzedaży reklamy internetowej. Jako pierwsza wprowadziła rewolucyjne rozwiązanie sprawiające, że reklamodawca płaci nie za wyświetloną reklamę, ale za to że internauta ją zobaczy. Wskaźnik tzw. widzialności reklam w lipcu 2018 wyniósł już 93 proc.

Wirtualna Polska to grupa spółek działających w mediach i e-commerce. Jest właścicielem portalu horyzontalnego – Wirtualnej Polski. Prowadzi też portal o2 oraz specjalistyczne serwisy tematyczne, takie jak Money.pl, WP SportoweFakty, WP abcZdrowie i dobreprogramy.pl. W branży e-commerce WP działa w zakresie turystyki, mody, urządzania wnętrz, usług finansowych oraz zdrowia.