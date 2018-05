Prezenty na Dzień Matki. Polacy wydadzą 750 mln zł

Na przeciętny upominek dla mamy Polacy wydają w bieżącym roku 67 złotych - wynika z danych zebranych przez Open Finance. Mamy powinny spodziewać się przede wszystkim kosmetyków, suplementów diety i upominków związanych z wyposażeniem domu.

Już w sobotę 26 maja swoje święto będzie miało ponad 11 milionów mam – wynika z szacunków GUS. Jest to okazja, aby docenić pracę i poświęcenie naszych rodzicielek. Z tej okazji Open Finance sprawdził jakie upominki przygotowały dzieci swoim mamom. Bazujemy przy tym nie na ankiecie, ale na 167 tysiącach faktycznie zawartych transakcji na najpopularniejszym serwisie aukcyjnym w Polsce.

Życzymy przede wszystkim piękna i zdrowia

Największą popularnością wśród upominków na Dzień Matki cieszą się przedmioty z kategorii Kosmetyki. Chodzi tu szczególnie o podkłady, tusze do rzęs, kosmetyki do włosów, lakiery do paznokci, ale też na przykład perfumy. Na takie upominki przypadało aż 35 proc. zakupów.

Dużo pociech wybrało też dla swoich mam upominek związany z wyposażeniem domu. Tu znaleźć można ozdobne koce, szkatułki na precjoza czy różne wazony, świece i świeczniki. Przypada na nie 12 proc. zakupów. Identyczny wynik zanotowały suplementy diety. Te od kilku lat zyskują na popularności. Wszelkie paramedykamenty z witaminami i innymi substancjami mającymi poprawić nasze zdrowie i samopoczucie wybrała co szósta pociecha.

Co dziesiąty upominek może też pochodzić z kategorii drobne AGD. Mamy mogą więc spodziewać się blenderów, robotów kuchennych, wyciskarek do soków, ale też prostownic, suszarek czy lokówek itp.

Swoje miejsce w rankingu znalazły też personalizowane upominki, książki, gry towarzyskie i płyty z muzyką, choć te wszystkie rozwiązania łącznie wybrała tylko co dwunasta pociecha.

Wybieramy prezent do 50 złotych

Na prezent dla mamy pociechy wydają przeciętnie po 67 złotych - wynika z szacunków Open Finance. Ile więc wart jest rynek upominków kupowanych z okazji Dnia Matki? W Polsce jest około 11-13 milionów matek. Zakładając nawet ten najbardziej zachowawczy szacunek, można obliczyć, że pociechy wydadzą na upominki przynajmniej 750 milionów złotych.

Tyle mówi średnia, ale dokładniejsze zagłębienie się w zebrane dane pokazuje, że przeciętna cena jest zawyżona przez koszt drogich upominków. Większość osób zdecydowała się bowiem wydać od 20 do 50 zł (54 proc. zakupów). Co piąta mama może spodziewać się prezentu wartego od 50 do 100 złotych, a co dziewiąta czegoś za co pociecha zapłaciła nie więcej niż 20 złotych.

Wartość sentymentalna takich upominków może być jednak znacznie większa. W tym budżecie można bowiem już znaleźć propozycje personalizowanych gadżetów, z których można korzystać na co dzień (np. kubki, szkatułki). Nie brakuje jednak też podarunków o większej wartości – kosztujących nawet ponad 500 złotych. Tymi najpewniej obdarowują jednak już bardziej dorosłe dzieci.

Skąd czerpaliśmy dane? Aby znaleźć odpowiedź na pytanie, jak dużo kosztować mogą prezenty kupowane z okazji Dnia Matki sprawdziliśmy wyniki ponad 18 tysięcy aukcji na największym portalu aukcyjnym w Polsce. Wybraliśmy przy tym najpopularniejsze oferty w swoich kategoriach, na których sprzedano prawie 167 tysięcy przedmiotów. Dane zebraliśmy w dniach 22-23 maja, a więc na zaledwie kilka dni przed Dniem Matki. Uwzględniając przy tym koszty wysyłki, mogliśmy sprawdzić jak dużo pieniędzy Polacy wydają na prezenty. W naszych szacunkach zakładamy ponadto, że nie tylko małe, ale też dorosłe dzieci kupują swoim mamom upominki.

Liczbę kobiet, które posiadają dzieci oszacowaliśmy natomiast na podstawie danych GUS o liczbie kobiet posiadających dzieci. Co ważne założyliśmy zachowawczo, że panie, które mają kilka pociech otrzymają jeden upominek. W praktyce Polacy mogą więc wydać na upominki z okazji 26 maja znacznie więcej niż 750 milionów złotych.

