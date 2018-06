W tym roku szybciej zaczynamy pracować na swoje. Dzień wolności podatkowej rekordowo wcześnie

Fot. Centrum im. Adama Smitha Na zdjęciu Robert Gwiazdowski i Adam Sadowski z Centrum im. Adama Smitha.

W tym roku Dzień Wolności Podatkowej przypada 6 czerwca - podało we wtorek Centrum im. Adama Smitha. To symboliczny moment, w którym przestajemy pracować na potrzeby rządu, a zaczynamy pracować dla siebie i dla naszych rodzin.

W tym roku przypada on najwcześniej w swojej 25-letniej historii - o trzy dni wcześniej niż rok temu. Wynika to m.in. z tego, że PKB rósł szybciej niż rosły wydatki sektora finansów publicznych - wyjaśnił na wtorkowej konferencji prezydent Centrum im. Adama Smitha Andrzej Sadowski.

Jak dodał, wydatki rządu wraz z programem Rodzina 500 plus w okresie względnej prosperity rosną wolniej niż PKB. Wyjaśnił też, że przedsiębiorcy, nie czekając na rządowe zamówienia, przeorientowali się na rynek i konsumenta, stąd lepszy wynik całej gospodarki.

Kamil Kajetanowicz, ekspert Centrum im. Adama Smitha, podkreślił, że zmniejszenie obciążenia podatkowego dla części obywateli w jednym obszarze, np. przez program Rodzina 500 plus, jest zwykle "wyrównywane" przez podniesienie opodatkowania w innych dziedzinach oraz przez dołożenie nowych wymagań wobec podatników.

Zobacz też: Andrzej Sadowski dla money.pl o emeryturach, ZUS-ie i tym co nas czeka w przyszłości:

Na przykład przez rozszerzanie obowiązku posiadania kas fiskalnych, wypełnianie jednolitych plików kontrolnych (czyli program 50 minus dla małego przedsiębiorcy, gdyż o tyle minimalnie wzrósł koszt obsługi księgowej) czy - jak w zapowiedzi podniesienia opodatkowania - w tzw. opłacie paliwowej.

Przypomniał ustalenia z niedawnego raportu Koszty wychowania dzieci 2018, że roczna kwota podatku VAT płacona przy okazji wydatków na wszystkie dzieci w Polsce wynosi według szacunków ok. 17 mld zł. Rodzina z trójką dzieci (pięć osób) w ramach zakupów zwraca rządowi w zapłaconym podatku VAT jeden przelew z programu 500+, który to od tego rządu otrzymała.

Do obliczenia Dnia wolności podatkowej służy stosunek udziału wszystkich wydatków publicznych (budżet państwa, samorządy, rządowe fundusze celowe itp.) do PKB.

Centrum oblicza go od 25 lat. Najpóźniej przypadał on w trzech pierwszych latach, czyli 1994-1996. Był to wówczas początek lipca.

