Efekt JPK. Drobni przedsiębiorcy masowo korygują deklaracje VAT

Fot. mf.gov.pl W tym roku JPK złożyło po raz pierwszy 1,5 mln najmniejszych przedsiębiorców.

Prawie 22 tys. drobnych przedsiębiorców złożyło korekty deklaracji VAT na żądanie fiskusa po analizie przesłanych JPK. Skarbówka wychwytuje podejrzane faktury i wysyła do przedsiębiorców maile i SMS-y z wezwaniem do poprawienia ewidencji.

Jak pisze "Rzeczpospolita", większość przedsiębiorców po otrzymaniu wezwania od skarbówki wyrzuca z deklaracji JPK zakwestionowane faktury dla świętego spokoju. To nie oznacza jednak, że nie grozi im kontrola urzędu skarbowego.

Wątpliwości fiskusa najczęściej wzbudzają faktury wystawione przez podmioty, które nie figurują w rejestrze VAT. Po zeszłorocznym zaostrzeniu przepisów wykreślanie z tego rejestru firm jest zdarza się dość często. Powodem usunięcia z rejestru VAT może być brak kontaktu z przedsiębiorcą.

Wideo: obowiązek przekazywania JPK. Od tego roku dotyczy wszystkich przedsiębiorców

Czasem chodzi o zwykłą pomyłkę - niepoprawnie wpisane na fakturze dane kontrahenta. Taka sytuacja miała miejsce w przypadku Allegro, które zmieniło formę prawną, ale wielu przedsiębiorców tego nie zauważyło.

Obowiązek przekazywania JPK. Od tego roku dotyczy wszystkich przedsiębiorców

Dzięki JPK skarbówka potrafi także wyłapać puste faktury, czyli z danymi podmiotu, który w ogóle nie istnieje. Jak tłumaczy gazecie ekspert, trzeba wtedy jak najszybciej skorygować rozliczenia i oddać odliczony podatek wraz z odsetkami.

Otrzymanie maila lub SMS-a z wezwaniem do poprawienia JPK nie musi automatycznie oznaczać kłopotów ze skarbówką, ale jeśli u przedsiębiorcy trafiają się puste faktury, urzędnicy skarbowi mogą zechcieć sprawdzić, czy nie wpisywał ich do ewidencji wcześniej. To może oznaczać kontrolę.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl