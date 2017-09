Ekostrefy w polskich miastach. Do centrów nie wiedziesz starym i trującym samochodem

Fot. ssuaphoto/iStockphoto Polska jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych krajów Europy.

Ministerstwo Środowiska wypowiada wojnę smogowi. Myśli o wprowadzeniu stref ograniczonej emisji komunikacyjnej w polskich miastach. Samochód, który nie spełnia określonych norm emisji, po prostu będzie miał zakaz wjazdu do centrum. Zielone nalepki działają już w wielu europejskich miastach.

Do Polski z Zachodu trafią stare i często niespełniające ekologicznych norm samochody z Zachodu. Tylko w ubiegłym roku sprowadzono ich 102 tys. Już niebawem popyt na nie może drastycznie zmaleć. Wszystko za sprawą możliwości wprowadzenia ekostref również w Polsce.

W resorcie środowiska przygotowywana jest ekspertyza w zakresie możliwości utworzenia w Polsce stref ograniczonej emisji transportowej – czyli tzw. LEZ. Cel? Ochrona powietrza i walka ze smogiem – donosi "Gazeta Wyborcza". Ma ona powstać w czwartym kwartale roku i zawierać ocenę ekonomiczną i ekologiczną różnych rozwiązań.

LEZ-y skutecznie obniżają zanieczyszczenia w ponad 250 miastach Europy. Od lat strefy funkcjonują w Holandii, Austrii, we Francji, w Czechach, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Danii, Szwecji, Belgii, Norwegii, Niemczech, we Włoszech, w Portugalii, oraz Grecji – wylicza gazeta.

Co Polacy sądzą o zanieczyszczeniu środowiska?

W Polsce pomysł ten był już podejmowany w 2014 roku. Wówczas zgłaszał go poseł PO. Nic z tego nie wyszło. Sprawa wróciła pod koniec 2016 roku, ale znów głosami posłów Kukiz'15 i PiS, na początku 2017 roku, odrzucili projekt. Teraz jednak resort środowiska sam wyszedł z inicjatywą.

– W Ministerstwie Środowiska powstał Krajowy Program Ochrony Powietrza, w którym wśród działań przewidzianych do realizacji do 2020 r. wskazane są zmiany legislacyjne pozwalające na wprowadzenie stref ograniczonej emisji komunikacyjnej – tłumaczy "Gazecie Wyborczej" wiceminister środowiska Paweł Sałek.

O jakie samochody chodzi? Na przykład o stare diesle sprowadzone z Zachodu Europy. Miasta najprawdopodobniej same będą mogły jednak decydować, co to znaczy "trujące auto". Może się więc zdarzyć, że inne normy będą w Warszawie, a inne w Krakowie czy Wrocławiu. Na przykład by wjechać do Berlina trzeba mieć naklejkę poświadczającą normę spalania EURO4.