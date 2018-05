Drogi w Polsce. Nowy odcinek ekspresówki S3 już otwarty

Fot. GDDiKA Udostępniono kierowcom dwie jezdnie S3 na odcinku o długości ok. 6,5 km

Wjazd z A4 na drogę ekspresową S3 w stronę Legnicy już jest przejezdny. Z powodu dużego ruchu drogowcy uruchomili go w poniedziałek wieczorem, a nie jak planowano popołudniu.

Udostępniono kierowcom dwie jezdnie S3 na odcinku o długości ok. 6,5 km. Od węzła Legnica Zachód przy ul. Chojnowskiej, aż do węzła Legnica Południe, który łączy się z A4, można już poruszać się dwoma jezdniami, na dwóch pasach.

Na węźle Legnica Południe otwarto relację: Legnica - Wrocław - Legnica oraz Legnica - Jędrzychowice- Legnica. Część południowa węzła, tj. w kierunku na Jelenią Górę, jest nadal zamknięta.



GDDiKA

Na pozostałym 15-kilometrowym odcinku, czyli od początku kontraktu (za miejscowością Chróstnik), aż do węzła Legnica Zachód ruch został przełożony z jezdni prawej (zachodniej) na jezdnie lewą (wschodnią).

Budowa drogi ekspresowej S3 Nowa Sól - Legnica to odcinek o długości ponad 80 km. Termin zakończenia prac na wszystkich pięciu zadaniach przypada na połowę czerwca. Jednak jak informuje GDDiKA, nie jest to równoznaczne z oddaniem trasy do użytkowania.

Zobacz także: Nie umiemy korzystać z autostrad