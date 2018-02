Kierowcy Ubera będą jeździć z kasą fiskalną. Przewoźnik podpisał umowę z Elzab

Fot. materiały prasowe Uber Z Ubera korzysta już ponad półtora miliona Polaków.

Kasy fiskalne kierowcy na własny rachunek instalowali już w pod koniec roku. Teraz oficjalnie firma zdecydowała się wejść we współpracę z firmą odpowiedzialną za dostarczanie tych urządzeń.

Firmy podpisały umowę w piątek. Będzie obowiązywać przez rok z możliwością automatycznego przedłużenia.

"Cieszymy się z podjęcia współpracy z Uberem. Mamy nadzieje, że wprowadzenie produktów fiskalnych Elzab pozwoli kierowcom korzystającym w Polsce z aplikacji Uber lepiej dostosować się do potrzeb klientów. Jesteśmy przekonani, że wieloletnie doświadczenie ELzab w obszarze rozwiązań dla branży przewozowej przełoży się na sukces we wprowadzaniu na rynek zaawansowanych rozwiązań fiskalnych" - powiedział prezes Elzabu Krzysztof Urbanowicz, cytowany w komunikacie.

90 tysięcy Polaków próbowało zamówić helikopter

Firma będzie dostarczać kierowcom Ubera te urządzenia na postawie indywidualnych zamówień. Teraz płacić za przejazd będzie można również gotówką. Poza tym użytkownicy aplikacji będą mogli otrzymać paragon.

"Dzięki współpracy z firmą Elzab możemy zwiększyć zadowolenie użytkowników a kierowcom korzystającym z aplikacji zaoferować nowe możliwości generowania dodatkowych przychodów" - powiedział dyrektor generalny Ubera w Europie Środkowo-Wschodniej Alexei Stakh, cytowany w komunikacie.

"Z Ubera korzysta już ponad półtora miliona Polaków, a naszym celem jest oferowanie im takich rozwiązań i funkcjonalności, które będą odpowiadały ich potrzebom" – dodał Stakh.

Uber jest dostępny w Warszawie, Krakowie, Trójmieście, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi i na Śląsku.

O wprowadzaniu przez kierowców Ubera kas pisaliśmy już w ubiegłym roku. W grudniu firma wdrożyła rozwiązanie gotówkowe pilotażowo w Warszawie. Jak wówczas informowaliśmy, to próba przyciągnięcia klientów bowiem tylko 30 proc. potencjalnych klientów Ubera ma karty kredytowe.

Z drugiej strony to odpowiedź na nowe obowiązki nakładane na przewoźników. Przypomnijmy, że Uber to według prawa Unii jednak firma transportowa. Tak brzmi bowiem wiążący wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w kwestii Ubera. Daje on możliwość krajom członkowskim regulować jego funkcjonowanie zgodnie z przepisami obejmującymi wszystkie inne firmy przewożące pasażerów.