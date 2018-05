Elżbieta Rafalska dementuje zapowiedź ministra cyfryzacji. Wnioski o świadczenie 500+ bez zmian

Fot. Andrzej Hulimka/REPORTER Elżbieta Rafalska szybko zdementowała zapowiedzi Marka Zagórskiego.

"Nie przewidujemy zmian w zakresie ubiegania się przez rodziny o świadczenie wychowawcze 500+. Nie będzie nowego sposobu składania wniosku" - zapewniło w poniedziałek ministerstwo rodziny. To reakcja na zapowiedź ministra cyfryzacji, że zasady zostaną uproszczone.

"W nowym okresie świadczeniowym będą obowiązywać dotychczasowe zasady, a przyjmowanie wniosków on-line rozpocznie się już 1 lipca" - pisze MRPiPS.

Choć resort Elżbiety Rafalskiej nie wyjaśnił powodów wydania komunikatu, w którym stwierdził, że nic się nie zmienia, jest to oczywista reakcja na poniedziałkowy wywiad ministra cyfryzacji Marka Zagórskiego dla "Rzeczpospolitej".

Zagórski zapowiedział w nim, że chce, aby najważniejsze procesy w administracji stały się zautomatyzowane. - Chodzi przykładowo o to, żeby po zgłoszeniu przez internet do urzędu narodzin dziecka nie trzeba było równocześnie składać wniosku o 500 plus. Będzie wysyłany automatycznie - zapowiedział.

Nie wykluczył, że automatyczne składanie wniosku o 500+ jest realne jeszcze w tym roku. - Na razie nie chcę podawać jednak terminu, kiedy to się stanie, ale do tego dążymy - zapewnił.

Potrzebę wprowadzenia takich zmian poddaje w wątpliwość jednak resort rodziny. Jak wskazuje, w lipcu 2017 r. został ujednolicony termin składania wniosków o różne formy wsparcia, w tym świadczenie 500+.

"Powyższa zmiana została wprowadzona z myślą o wygodzie polskich rodzin. Nie ma zatem potrzeby wprowadzania zmian w zakresie sposobu ubiegania się przez rodziny o wsparcie z rządowego programu „Rodzina 500+" - pisze resort Elżbiety Rafalskiej.

"Nie przewidujemy modyfikacji ani w odniesieniu do terminu składania wniosków, ani w odniesieniu do wzoru formularzy tychże wniosków" - rozwiewa wątpliwości resort rodziny.

