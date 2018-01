Nowa minister zamyka rozdział. "Teraz prowadzę zagadania związane z małymi i średnimi przedsiębiorcami"

Fot. Pawel Wisniewski/ EastNews Nowa minister zapowiedziała m.in. powrót do idei mikrozusu.

Miała być kandydatką na prezydenta Krakowa została ministrem. Jadwiga Emilewicz przyznała na antenie TVP Info, że kandydowanie na prezydenta Krakowa już jej nie interesuje. Jako minister zamierza skupić się na sprawach przedsiębiorców. Zapowiedziała m.in. powrót do idei tzw. mikrozusu i domykania okienek podatkowych.

- Na dziś ten rozdział został zamknięty – stwierdziła w TVP Info minister Jadwiga Emilewicz odnosząc się do pytań o jej kandydaturę na prezydenta Krakowa.

- Teraz prowadzę zagadania związane z małymi i średnimi przedsiębiorcami, wzrostem przedsiębiorczości, promocją Polski i polskich przedsiębiorców za granicą. Sytuacja uległa zmianie, mam nowe miejsce, nowe cele, które postawił przede mną premier Morawiecki - dała.

W programie odniosła się też kwestii mikrozusu, czyli przepisów o Małej Działalności Gospodarczej. - Chciałabym od tego zacząć. Projekt został zatrzymany na rok, to rok na refleksję – zaznaczyła. Nie oznacza to jednak, że sama idea została zarzucona. Jak mówiła, w przypadku takich przedsiębiorców składki na ubezpieczenie społeczne będą uzależnione od uzyskiwanego przychodu.

Mikrozus to rozwiązanie, na które czeka wielu małych przedsiębiorców. Minister zapewniała, że projekt Małej Działalności Gospodarczej jest dla niej ważnym zadaniem.

Emilewicz była pytana o tę kwestię również przez money.pl, jeszcze jako wiceminister. W czerwcu zapowiedziała, że realny termin wprowadzenia przepisów to dopiero 2019 r.

Przypomnijmy, że wówczas przedsiębiorca o przychodach do 5 tys. zł nie będzie musiał płacić ryczałtowego ZUS.

Jak pisaliśmy w money.pl, pomysł likwidacji ryczałtowego ZUS wyszedł od posła PiS Adama Abramowicza. Idea spodobała się Mateuszowi Morawieckiemu i od początku 2017 roku trwały w Ministerstwie Rozwoju prace nad ustawą.

Wyzwania deregulacyjne

Nowa minister odniosła się również do kwestii podatków. - Przed nami duże wyzwania deregulacyjne. Będziemy chcieli szukać innowacyjnych rozwiązań problemów z luką VAT-owską. Będziemy spotykać się z przedsiębiorcami i pytać, gdzie największe regulacje ich uwierają i będziemy starali się to rozwiązać.



Jak zapowiedziała, jej resort zajmie się tzw. okienkami podatkowymi i nieścisłościami w interpretacji przepisów podatkowych.

- Kompasem i busolą, na którą zerkamy jest system brytyjski. Niedogodności związane z interpretacją prawa muszą zostać zlikwidowane. Rozliczenia podatkowe muszą być jasne. Systematycznie nad tym pracujemy. Wiążące interpretacje ministerstwa dające jasność funkcjonują już od ubiegłego roku - podkreśliła.

Mówiła również o kontynuacji wdrażania Konstytucji dla Biznesu. - Mamy kolejny etap. Pamiętajmy, że to zmiana w 120 aktach prawnych i żmudny proces. Wiemy jednak, że te zmiany są dobrze przyjmowane przez przedsiębiorców. Sądzę, że to będzie dobre prawo - zaznaczyła.

Elektromobilność i czyste powietrze

Prócz rozwiązań dla przedsiębiorczości, Emilewicz odniosła się także do kwestii elektromobilności i prac nad samochodem elektrycznym.

- Świat ściga się o napęd przyszłości - mówiła. - To temat gorący w UE. Zostaliśmy zaproszeni do rozmów z Francją i Niemcami, aby opracować baterię dla samochodów przyszłości. Auto jest małym magazynem energii. Praca nad nim, to praca nad większym projektem szukania sposobów magazynowania energii - tłumaczyła.

Zwróciła również uwagę na ekologiczny aspekt i kwestię jakości powietrza w Polsce. - Dołożymy wszelkich starań, by w horyzoncie 5 lat drastycznie poprawić jakość powietrza w największych miastach, w których jest najwyższe zanieczyszczenie - zaznaczyła.

- Jednym z naszych celi jest wprowadzenie standardów emisyjnych dla kotłów. Podjęliśmy działania nie tylko zakazujące sprzedaży kopciuchów, ale również program osłonowy dla najbiedniejszych. Fundusz termoregulacji. Horyzont 5 lat aby drastycznie poprawić jakość powietrza w Polsce