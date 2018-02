Employer branding sposobem na udaną rekrutację pracowników

Rynek pracy stawia przed przedsiębiorcami nowe wyzwania. Toczy się walka o wykwalifikowanych i utalentowanych kandydatów, ale również o utrzymanie obecnych pracowników. Rotacja zatrudnionych staje się coraz powszechniejsza, a jej konsekwencje bywają surowe dla pracodawców.

Pojawiają się jednak nowe możliwości rozwiązywania tych problemów. Jedną z nich jest Employer branding (EB).

EB nabiera na sile w miarę umacniania się rynku pracownika. W Polsce staje się on coraz popularniejszy, o czym mogą świadczyć malejąca stopa bezrobocia, rosnące PKB, zwiększenie liczby deficytowych zawodów czy pnące się ku górze średnie płace. Na czym polega ta strategia i jak sprawdza się na polskim rynku pracy? Employer branding to nic innego jak budowanie wizerunku pracodawcy. Odbiorcami nie są tutaj (tak jak to zazwyczaj bywa) konsumenci, lecz osoby poszukujące zatrudnienia.

Atrakcyjny pracodawca

EB ma za zadanie przyciągnąć do firmy zdolnych ludzi, którzy połączą pracę z pasją. Nie trzeba nikogo przekonywać, że najlepszym kluczem do sukcesu jest pracownik lubiący swoje obowiązki. Silna marka pracodawcy niewątpliwie wiąże się z dobrą reputacją firmy i wysokim zaangażowaniem pracowników. Umożliwia uzyskanie przewagi konkurencyjnej, a także wysokich wyników finansowych firmy. Nie mniej jednak zbudowanie silnej marki jest procesem długofalowym. Wiąże się z koniecznością wysokiego zaangażowania obecnych pracowników, a także zainwestowaniem pewnego kapitału. Zainwestowania – nie włożenia. Dobrze wdrożona strategia Employer branding powinna bowiem zaowocować zwrotem poniesionych kosztów, z niemałą nawiązką.

Employer branding w Polsce

Specyfika EB polega na tym, że znajduje się na pograniczu HR oraz marketingu. W związku z tym, zarówno jednym jak i drugim specjalistom brakuje znajomości tajników charakteryzujących drugi dział. Raport z badania Employer Branding w Polsce 2017, przeprowadzonego przez HRM Institute, wskazuje, że za EB w polskich organizacjach nadal najczęściej odpowiedzialny jest dział personalny (43%), na drugim miejscu plasuje się dział marketingu (20%). Do głosu coraz częściej dochodzą jednak działy specjalizujące się w kwestii EB (13%), a dużą rolę we wdrażaniu tej strategii stanowi Zarząd (8%). Brak wiedzy praktycznej i teoretycznej oraz nieaktualizowanie wiedzy, a także brak znajomości narzędzi, metod i standardów oraz nowoczesnych technologii to główne barykady towarzyszące polskim firmom we wdrażaniu strategii EB.

Paweł Strykowski, właściciel serwisu Aplikuj.pl, zapytany o największe korzyści płynące z wdrażania strategii Employer branding do polskich firm, wskazuje:

– Główną zaletą employer brandingu jest łatwość przyciągania talentów do organizacji. Drugą zaletą jest spójna komunikacja firmy, poprzez lepsze dopasowanie kandydatów do panującej kultury organizacyjnej. Dzięki temu firma zyskuje nie tylko specjalistów, którzy dobrze wykonają powierzone zadania, ale również korzyści w postaci mniejszej rotacji pracowniczej czy większego zgrania i zaangażowania całego zespołu, skutkujące lepszymi efektami.

Rekrutacja z sukcesem

Według wspomnianego raportu, w 2017 roku tylko 14% firm posiadało jasno sprecyzowaną strategię employer brandingową. Nie mniej jednak, aż 61% przedsiębiorstw pracuje nad taką strategią i jest w trakcie procesu jej wdrażania. Rynek narzędzi EB prezentuje się niezwykle okazale – zarówno w kwestii działań wewnątrz i na zewnątrz firmy, online, jak i offline. Najważniejszym wyznacznikiem skutecznego działania powinno być ustalenie docelowej grupy odbiorców. W związku z rozwojem technologii, nowych mediów i wkraczaniem na rynek pracy Millenialsów oraz pokolenia Z, kluczowa w tym zakresie jest znajomość trendów i odwaga w kreowaniu nowych rozwiązań. Celem EB jest przede wszystkim dotarcie do pokolenia młodych specjalistów.

Współczesna firma, chcąca zbudować silną markę pracowniczą, nie może wyłącznie rekrutować pracowników i oczekiwać od nich wysokiej wydajności i widocznych efektów. Musi dać również coś od siebie. Sprzedać emocje. Skutecznymi narzędziami są zatem social media, filmy rekrutacyjne, udział w targach pracy, akcje na uczelniach, ale także wszelkie inne działania, które dotrą do obranej grupy docelowej. Pozyskanie pracowników to jednak nie wszystko. Kolejnym etapem EB jest nieustanna praca nad podtrzymaniem wysokich standardów i warunków zatrudnienia. Firma nie może być tylko atrakcyjna na zewnątrz, musi również swoimi działaniami zapewniać pracownikom poczucie satysfakcji z wykonywanych obowiązków.

Employer branding to ważny czynnik w odnoszeniu sukcesu przez organizacje. Firmy atrakcyjne z punktu widzenia pracowników, mają szansę na zatrudnienie najbardziej utalentowanych kandydatów, zmniejszenie rotacji pracowniczej i generowanie zysków.