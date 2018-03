Fabryki Fiata i Opla w Polsce zwalniają obroty. Związkowcy boją się o przyszłość, piszą do Morawieckiego

Fot. EAST NEWS Związkowcy boją się o przyszłość polskiej branży motoryzacyjnej.

Perspektywy dla polskich zakładów Opla i Fiata nie napawają optymizmem - piszą związkowcy z "Sierpnia 80" w liście do premiera Mateusza Morawieckiego. To, co dzieje się z fabrykami, każe przypuszczać, że za kilka lat grozi im nawet zamknięcie - dodają, prosząc o spotkanie. Jak zaznaczają, ratunkiem może być nacjonalizacja.

O problemie polskiej branży motoryzacyjnej pisze "Dziennik". Związkowcy zaznaczają, że po tym, jak w marcu 2017 roku Opel wszedł w skład koncernu PSA, zakłady Opla w Tychcah i Gliwicach są traktowane po macoszemu. Likwiduje się zmiany, zmniejsza produkcję i zatrudnienie. Część pracowników dostała propozycję pracy w Niemczech. Do Polski nie trafiła też produkcja żadnego nowego modelu Opla, co może nieść obawy, że praca w zakładach będzie wygaszana.

Firma zapewniła "Dziennik", że zamknięcia nie planuje, a dostosowuje jedynie poziom produkcji do popytu.

Podobne obawy mają związkowcy w przypadku polskiego zakładu Fiata. Jak zaznaczają, po wycofaniu produkcji Fiata Panda z Polski, moce produkcyjne w ich fabryce są wykorzystywane jedynie w 50 procentach. Właściciel zakładu, koncern Fiat Chrysler Automobiles, nie skomentował tej sprawy, zaznaczył jednak, że zainwestował w fabrykę silników w Bielsku-Białej. Jeszcze w tym roku ma tam ruszyć produkcja nowych silników.

Mimo to związkowcy proszą Mateusza Morawieckiego o spotkanie. Jak piszą w liście, jeśli spełnią się ich przewidywania co do wygaszania produkcji w Polsce, ratunkiem dla tysięcy miejsc pracy może być przejęcie fabryk przez państwo. Proponują, by znacjonalizowane zakłady posłużyły do produkcji samochodów elektrycznych, na rozwój których bardzo stawia Mateusz Morawiecki. W sumie mogłyby one produkować 1 samochodów nowej generacji rocznie.