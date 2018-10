Facebook ceni nas dużo gorzej niż Amerykanów. Jesteśmy warci niecałe dziewięć dolarów kwartalnie

Fot. AP Photo/Noah Berger Mark Zuckerberg największą część majątku zawdzięcza użytkownikom FB z USA

Za reklamę w swoim serwisie społecznościowym Facebook zgarnia krocie. Najbardziej cenni są użytkownicy z USA i Kanady. Polacy razem z innymi Europejczykami warci są jedną trzecią przeciętnego Amerykanina.

Facebook podał kwartalne wyniki finansowe. 13,7 mld dol. przychodów i zysk 5,1 mld dol. to dużo więcej niż 4,7 mld dol. sprzed roku i powyżej oczekiwań analityków rynku, którzy spodziewali się zarobku na poziomie zaledwie 4,3 mld dol. na czysto. Giełda prawdopodobnie nagrodzi to prawie 7-procentowym wzrostem kursu akcji w środę. Na to wskazują notowania pozagiełdowe.

Przeciętnie w ciągu miesiąca stronę serwisu odwiedza 2,23 mld ludzi, czyli o 10 proc. więcej niż rok temu - wynika z raportu kwartalnego. Należące do Facebook Inc. serwisy: Facebook, WhatsApp, Instagram i Messenger odwiedza 2,6 mld tzw. aktywnych użytkowników miesięcznie. A wartość każdego z nich rośnie.

Przy okazji raportu spółka podaje bardzo ciekawe informacje, które pokazują różnice w przychodach na użytkownika w poszczególnych regionach świata. Jak na tym tle wypadamy?

Europejczyk to jedna trzecia Amerykanina

Użytkownicy z USA i Kanady warci są 27,61 dol. kwartalnie. Tyle właśnie Facebook sprzedaje reklam w przeliczeniu na korzystającą z serwisu osobę. To najwięcej w historii. Głównie dzięki wzrostowi przychodów z reklamy mobilnej aż o 88 proc. rok do roku. Daje to już 92 proc. przychodu firmie.

Innymi słowy, żeby wydatki na marketing się zwróciły, każdy z amerykańskich użytkowników portalu musi zapłacić więcej o prawie 28 dol. za produkty lub usługi reklamodawców, przecież było nie było koszty reklam są później zawarte w cenach.

Tak czy inaczej każdy z korzystających z FB w USA i Kanadzie może mieć słuszne poczucie swojej wartości. Gorzej jest poza Ameryką Północną. Dla Polski co prawda Facebook nie podaje konkretnych statystyk, robi to dla całej Europy.

Okazuje się, że na Starym Kontynencie użytkownik jest wart jedną trzecią tego, co w USA i Kanadzie. Facebook wycenia nas na 8,82 dol. Tutaj reklamodawcy najwyraźniej nie wierzą w siłę przebicia do świadomości użytkownika równie mocno co w Ameryce. A być może po prostu gorzej reagujemy na przesyłane nam w serwisie impulsy sprzedażowe?

Kwota, którą Facebook wypracowuje z reklam na jednego Europejczyka, wzrosła zaledwie o 6 centów w ciągu kwartału. To po części efekt umocnienia dolara.

Te 8,82 dol. na osobę w Europie to zresztą nie jest najwięcej w historii. Dla działalności Facebooka na naszym kontynencie rekordowy był czwarty kwartał ubiegłego roku - Boże Narodzenie robi swoje. Na całym świecie Facebook zarabia na jednym użytkowniku 6,09 dol. kwartalnie.

Dużo gorzej „spienięża” swoją działalność główny konkurent, czyli Twitter. W trzecim kwartale serwis osiągnął przychód 650 mln dol. z reklam, z czego 348 mln w USA. Liczba użytkowników nieco spadła do 326 mln, z czego 67 mln jest z USA. Oznacza to, że przeciętny Amerykanin wart jest dla Twittera 5,19 dol. kwartalnie, a nie-Amerykanin zaledwie 1,17 dol.

