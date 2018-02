Faktury przenoszą się do sieci. Jest do tego platforma

Chmura Faktur to pierwsza tak duża próba przeniesienia dokumentacji przedsiębiorstw do sieci. Pytanie tylko, czy Polacy są gotowi zrezygnować z wypełniania bloczków?

Zyski z podatku VAT w Polsce to ok. 166 mld zł rocznie. Zostają one zaksięgowane dzięki temu, że przedsiębiorstwa rocznie wystawiają aż 1,6 mld faktur. Średnio co roku jedna firma rejestruje ich 1800. Co ciekawe, cały czas popularne jest wystawianie faktur ręcznie. Dzięki bloczkom rachunkowym co roku do systemu trafia aż 15 mln tak stworzonych dokumentów.

Cyfryzacja faktur jest jednak nieuchronna. E-faktury można wystawiać już od 2010 r. W tej chwili prawie 1/3 tego typu papierów powstaje w środowisku online. Jednak nawet e-faktury są drukowane przez przedsiębiorców. W efekcie w formie papierowej jest 98 proc. tych dokumentów.

Tymczasem od lipca tego roku wszystkie faktury będą musiały trafiać do Ministerstwa Finansów w formie elektronicznej (a konkretnie – Jednolitego Pliku Kontroli). Instrument stworzony przez Tax Care wychodzi w tej sprawie naprzeciw przedsiębiorcom.

Chmura Faktur to środowisko, dzięki któremu cały proces związany z fakturą odbywa się online. Od jej wystawienia, przez przekazanie kontrahentowi, księgowej aż po jej archiwizację.

- Z naszego narzędzia może korzystać każdy. Przedsiębiorcy, biura księgowe czy administracja publiczna. Korzystanie z Chmury Faktur jest proste i intuicyjne. Przypomina ona zwykłą stronę internetową. Do używania jej potrzebne są tylko dwie dane: adres e-mailowy jako login i własne hasło – podkreśla w rozmowie z money.pl Adam Głos, prezes firmy Tax Care.

Ułatwieniem dla użytkownika ma też być prosty interfejs. Przedsiębiorca będzie mógł szybko sprawdzić np. która z jego faktur nie została opłacona. Kontrahenci muszą także potwierdzić odbiór faktury, nie ma więc obaw, że trafiają one w próżnie.

Bezpieczeństwo Chmurze Faktur zapewniają standardy bankowego systemu transakcyjnego (Tax Care jest częścią grupy Idea Bank). Ponadto dokumenty są przekazywane w formie linków chronionych hasłem, a nie załączników. Chmura jest także zintegrowana z REGON-em i rejestrem płatników VAT, dzięki czemu wystawianie faktury odbywa się za pomocą kilku kliknięć.

Instrument jest całkowicie darmowy. – Z naszego puntu widzenia oceniamy ten projekt bardzo pozytywnie. Tego typu platformy ułatwiają życie mniejszym firmom. Administracja rządowa stworzyła standard raportowania zdarzeń związanych z fakturami, czyli JPK, a biznes wykonał kolejny krok. Tak to powinno działać. Nie widzę potrzeby, by państwo trzymało rękę na wszystkim – mówi money.pl Magdalena Borowik, doradca do spraw technologii transakcyjnych z Ministerstwa Cyfryzacji - Cechą polskiego biznesmena jest to, że sam załatwia sobie sprawy związane z księgowością. Może JPK zwiększy liczbę Polaków, która powierza to zadanie specjalistom. Na razie to trochę jak z wycięciem własnoręcznie wyrostka – dodała w czasie konferencji.