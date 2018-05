Firma pożyczkowa na liście ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego

Fot. FH Yanok / screen KNF ostrzega przed inwestowaniem w produkty proponowane przez FH Yanok

„Zainwestuj w lidera pozabankowych firm pożyczkowych” - tak przedstawia się na stronie internetowej Fundusz Hipoteczny Yanok. Teraz „lider” będzie musiał tłumaczyć się w prokuraturze, bo Komisja Nadzoru Finansowego podejrzewa fundusz o działalność przestępczą.

UKNF przesłała do prokuratury w Krakowie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przeciw spółce Fundusz Hipoteczny Yanok sp. z o.o. Yanok udziela z własnego kapitału pożyczek hipotecznych z zabezpieczeniem na nieruchomości. Należy do grupy kapitałowej KRN Media, która jak podano na stronach internetowych „zajmuje się nieruchomościami od 24 lat”.

Co nie podoba się komisji? Urzędnicy podejrzewają, że doszło do naruszenia ustawy Prawo bankowe. Yanok miał według KNF wykonywać czynności bankowe poprzez przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem, bez zezwolenia KNF. Zarzut podobny jak w przypadku Amber Gold.

Konkretnie chodzi o ofertę inwestycji w formie pożyczki inwestorskiej dla Yanok, inwestycji w konkretne pożyczki udzielane przez fundusz, w weksle, lub obligacje rentierskie.

Yanok oferuje od 6 proc. rocznie odsetek przy ich comiesięcznej wypłacie, do 10 proc. przy wypłacie odsetek raz do roku. Odsetki mają pochodzić od pożyczkobiorców. Fundusz reklamuje to jako bezpieczną inwestycję, przy „minimalnym ryzyku”.

„Instrumenty finansowe Funduszu są wyjątkowo korzystne oraz cechują się wysokim zyskiem” - podaje Yanok. Najwyraźniej KNF ma co do tego wątpliwości.

