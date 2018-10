Firmy wydobywcze zapłacą w Polsce niższy podatek. Jest jeden warunek

Fot. MARCIN RUTKIEWICZ/REPORTER Firmy zapłacą podatek od kopalin niższy o równowartość darowizny dla samorządu

Przedsiębiorstwa zajmujące się wydobyciem kopalin będą mogły liczyć na niższy podatek. Zapłacą mniej, o ile zdecydują się przekazać darowiznę samorządowi, w którym prowadzą pracę. Rząd przyjął właśnie nowe prawo.

Nowe przepisy dotyczą podatku od kopalin. Chodzi o to, aby firmy, które zajmują się wydobyciem mogły zapłacić niższy podatek. Co ważne, niższy o równowartość darowizny przekazanej samorządowi, na terenie którego prowadzone jest wydobycie.

Darowizna może wynieść 5 proc. należnego podatku. W praktyce firmy zapłacą tyle, ile miały zapłacić. Różnica polega na tym, że pieniądze nie popłyną do kasy państwa, ale zostaną w samorządzie.

Podatek od kopalin obejmie firmy, które wydobywają miedź, srebro, gaz ziemny i ropę naftową. Rząd nie ukrywa, że danina ma być formą rekompensaty dla samorządów, które odczuwają skutki działalności wydobywczej. Chodzi też o to, aby przedsiębiorstwa poczuły się odpowiedzialne za miejsce, w którym prowadzą prace.

"Rozwiązanie to oznacza powiązanie miejsca prowadzenia działalności z miejscem, gdzie generowane są zyski. Powinny one wspierać lokalną społeczność, co umożliwi rozwój ekonomiczno-gospodarczy obszarów lokalnych, na terenie których prowadzona jest działalność wydobywcza. Proponowane rozwiązanie stanowi również realizację zasad wynikających ze Społecznej Odpowiedzialności Biznesu" – czytamy w komunikacie nadesłanym przez Centrum Informacyjne Rządu.

Odliczenie ma być składane w comiesięcznej deklaracji. Jeśli darowizna przekroczy limit 5 proc. to odliczenie będzie przechodziło na następny miesiąc.

Zmiany mają wejść w życie w czerwcu przyszłego roku.

