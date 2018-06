Przedsiębiorca ma się tłumaczyć ze spadku dochodów. Zaskakujące pismo fiskusa

Fot. Karol Serewis/East News Ministerstwo finansów twierdzi, że nie zalecało doraźnych, odgórnych kontroli.

List Naczelnika Urzędu Skarbowego do przedsiębiorcy wprawił w osłupienie. Fiskus chce wiedzieć, czemu firma zarobiła mniej.

Pismo na swoim profilu w mediach społecznościowych opublikował prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Cezary Kazimierczak.

Oto autentyczny list Naczelnika Urzedu Skarbowego do przedsiebiorcy. To nie fejk! Proszę o wpisywanie propozycji odpowiedzi Panu Naczelnikowi pic.twitter.com/V4sMT2WHlK -- Cezary Kaźmierczak (@C_Kazmierczak) 21 czerwca 2018

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w dokumencie z czerwca tego roku zwraca się do przedsiębiorcy ”z prośbą o złożenie wyjaśnień w zakresie spadku dochodów w 2017 r. w porównaniu z rokiem 2016”. Czas na odpowiedź? Siedem dni.

Cezary Kazimierczak poprosił więc internautów o szybkie propozycje odpowiedzi na tak postawiony problem. A w sieci zawrzało.

Jak tłumaczą na łamach forsal.pl eksperci podatkowi, znaczący spadek dochodów przedsiębiorcy może być odebrany przez urzędników jako sygnał, że podatnik stosuje techniki optymalizacyjne, które zmniejszają zobowiązania podatkowe. I stąd takie zapytanie.

Urząd skarbowy skontroluje, czy firmę stać na pożyczkę:

- Co jeżeli przedsiębiorca odpowie, że spadek dochodów wynika z jego złej pracy? Wstawi mu naganę do akt? – pyta z przekąsem Kaźmierczak w "DGP". Zaznacza również, że jeżeli organ ma podejrzenia co do nieprawidłowości rozliczeń, powinien przeprowadzić kontrolę.

Co na to resort finansów? Twierdzi w odpowiedzi dla "DGP", że nie zalecało doraźnych, odgórnych kontroli, które miałyby dotyczyć ogółu przedsiębiorców. Jak pisze dziennik, resort nie wydawał też zaleceń dla urzędów skarbowych w kwestii prowadzenia czynności sprawdzających wobec podmiotów, które uzyskały dochody niższe niż w roku wcześniejszym.

