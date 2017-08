Ustawa hazardowa napędziła klientów Fortunie. Polscy gracze poprawili skuteczność

Fot. PAP/Bartłomiej Zborowski

Nowelizacja ustawy hazardowej weszła w życie w kwietniu tego roku. Od razu przełożyło się to na wyniki bukmacherów z licencją. Fortuna zwiększyła w pierwszym półroczu sprzedaż w Polsce aż o 55 proc. a na polskich graczach zarobiła 24,6 mln euro. To nie pomogło spółce w osiągnięciu lepszego wyniku.

Polscy gracze zawarli w pierwszym półroczu w Fortunie zakłady na kwotę 93 mln euro. To o 55 proc. więcej niż rok wcześniej. Trudno nie dopatrywać się w tym efektu działania ustawy hazardowej, która pozwala funkcjonować na polskim rynku tylko operatorom z licencją.

Fortuna dzięki temu więcej też na Polakach zarobiła. Jej zyski w postaci różnicy pomiędzy sprzedanymi zakładami, a wypłaconymi wygranymi wzrosły z 18,6 mln euro do 24,7 mln euro. Na polskich graczach firma zarabia zresztą proporcjonalnie więcej niż na Czechach, czy Słowakach.

Od stycznia do czerwca przy zakładach 93 mln euro w Polsce, wypłaciła wygrane na kwotę 68,5 mln euro, czyli 74 proc. wpłaconych kwot. To i tak lepiej niż rok temu, gdy było to zaledwie 69 proc., czyli albo polscy gracze poprawili skuteczność, albo Fortuna daje lepsze stawki.

Jednak nasi południowi sąsiedzi wygrywają znacznie częściej. W Czechach z uzyskanych z zakładów środków Fortuna wypłaca na wygrane około 90 proc., a w Słowacji 86 proc. Podobne proporcje były w ubiegłym roku.

Z internetu zniknęło prawie 500 stron internetowych

Mimo, że we wszystkich krajach, w których działa zyski na zakładach (tzw. gross wins) wzrosły z 76,4 do 97,8 mln euro, to Grupa Fortuna Entertainment miała zaledwie 2,76 mln euro skonsolidowanego zysku netto w pierwszym półroczu 2017 r. wobec 5,09 mln euro zysku rok wcześniej. Teoretycznie jest gorzej. Jednak pod uwagę należy wziąć przejęcie irlandzkiej grupy Hattrick, co kosztowało Fortunę 85 mln euro i późniejsze koszty integracji.

Wartość zakładów przyjętych w grupie w I poł. 2017 r. wyniosła 720,7 mln euro, co oznacza wzrost o 40,9 proc. rdr. Większość zysków firma osiąga na zakładach online - 67,2 mln euro z 97,9 mln euro gross wins.

Fortuna Entertainment Group to największy operator zakładów wzajemnych w Europie Środkowej. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.