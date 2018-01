Sponsor Legii Warszawa wycofuje akcje z giełdy

Fot. REPORTER Wyjście z giełdy nie oznacza końca sponsorowania Legii Warszawa

Po prawie ośmiu latach na warszawskiej giełdzie, bukmacher Fortuna Entertainment Group chce wycofać swoje akcje z obrotu. Główny akcjonariusz ogłosił wezwanie na skup wszystkich akcji. 15 lutego walne zgromadzenie ma podjąć ostateczną decyzję o zakończeniu przygody z giełdami w Warszawie i Pradze.

Akcjonariusze Fortuna Entertainment Group, czyli firmy bukmacherskiej, głównego sponsora aktualnego piłkarskiego mistrza polski klubu Legia Warszawa, zdecydują o wycofaniu akcji spółki z obrotu na giełdach w Warszawie (GPW) oraz Pradze (PSE) - wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 15 lutego.

Wcześniej główny właściciel, należąca do grupy Penta Investments cypryjska spółka Fortbet Holdings ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Fortuna Entertainment Group N.V. W planach nabyciem ma kupno akcji uprawniających do 100 proc. łącznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Fortuny.

W ramach dobrowolnego wykupu od polskich inwestorów z GPW Fortbet chce skupić zaledwie 354.785 akcji, czyli 0,68 proc. kapitału Fortuny a od czeskich 10.304.197 akcji, czyli 19,82 proc. Akcje objęte wezwaniem będą nabywane po cenie 29,80 zł za sztukę. Podmiotem pośredniczącym w wezwaniu jest Erste Securities Polska.

Średnia arytmetyczna dziennych cen ważonych wolumenem obrotu w okresie 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania, w którym akcje znajdowały się w obrocie na PSE, wynosi 25,10 zł, a z 3 miesięcy 26,74 zł. Proponowana cena jest więc wyższa o odpowiednio 11,4 proc. i 18,7 proc.

Zapisy będą przyjmowane od 23 stycznia do 23 lutego 2018 r., zaś przewidywana data transakcji nabycia Akcji na GPW to 28 lutego 2018 r.

Na dzień ogłoszenia wezwania Fortbet ma 41 695 803 akcje, reprezentujące 80,18 proc. kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu.

Po wezwaniu wzywający planuje podjąć działania w celu zniesienia dematerializacji akcji i przywrócenia akcjom, formy dokumentu oraz wycofania akcji z obrotu na rynku regulowanym GPW, a także z obrotu na rynku regulowanym PSE. Decyzja w tej sprawie zapaść ma na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy 15 lutego.

Notowania akcji Fortuny na GPW