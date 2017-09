Andrzej Duda weźmie udział w Forum Ekonomicznym w Krynicy. Będzie też premier Szydło

Fot. PAP/Jakub Kamiński Prezydent Andrzej Duda

Prezydent Andrzej Duda, prezydenci Gruzji i Macedonii, premier Beata Szydło i wicepremierzy Mateusz Morawiecki i Piotr Gliński znaleźli się wśród 3 tys. gości, którzy wezmą udział w rozpoczynającym się we wtorek Forum Ekonomicznym w Krynicy.

Krynickie forum, największa konferencja w Europie Środkowo-Wschodniej, nazywane jest często "polskim Davos". Swoje poglądy na temat aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej na świecie - podczas trzech dni trwania Forum - wymienią szefowie rządów i parlamentów, ministrowie i parlamentarzyści z krajów naszego regionu, prezesi największych spółek, eksperci, przedstawiciele świata nauki, kultury oraz mediów z ponad 60 krajów. Do Krynicy - według zapowiedzi organizatorów - mają zjechać m.in. ministrowie: zdrowia Konstanty Radziwiłł, spraw wewnętrznych Mariusz Błaszczak, szefowe resortów oświaty Anna Zalewska i pracy Elżbieta Rafalska. Obecny będzie też marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

Prezydent Andrzej Duda o Unii Europejskiej. Zobacz wideo:





Tegoroczna, XXVII edycja Forum ekonomicznego w Krynicy nosi tytuł "Projekt Europa - jaki przepis na następne dekady". Na to pytanie goście spróbują odpowiedzieć podczas sześciu plenarnych sesji, w ramach których odbędzie się ponad 180 paneli dyskusyjnych, wykładów, warsztatów i debat.

Obrady Forum rozpoczną się we wtorek po południu a zwieńczeniem pierwszego dnia będzie uroczysta gala wręczenia nagród forum, w tym Nagrody Człowieka Roku i firmy roku. Według kuluarowych informacji Człowiekiem roku XXVII edycji ma zostać wicepremier, minister finansów Mateusz Morawiecki. W 2016 r. tytuł ten przypadł węgierskiemu premierowi Victorowi Orbanowi.

Forum to nie tylko ekonomia i polityka - rokrocznie przyznawana jest również nagroda Nowa kultura nowej Europy. w 2017 r. otrzyma ją białoruska noblistka w dziedzinie literatury Swietłana Aleksiejewa.

Energetyka, sektor paliwowy, innowacje i wiele innych tematów

Nowy Jedwabny Szlak, pracodawca jako kluczowy partner w kształceniu zawodowym, imigracja a rynek pracy - korzyści i wyzwania, polska gospodarka między Wschodem, a Zachodem, plany kształtowania polityki gospodarczej czy przyspieszenie rozwój regionów nadmorskich - to tylko niektóre tematy obrad. Podczas forum zostanie zaprezentowana publikacja "Adriatyk-Bałtyk-Morze Czarne. Wizje współpracy".

Energetyczne trendy i regionalne rozwiązania, wyzwania dla polskiego sektora paliwowego, dylematy polityki energetycznej, problematyka czystej energii, kwestia dywersyfikacji dostaw - to tematy, o których będą rozmawiać paneliści specjalnej ścieżki "Forum Energetyczne". Wśród potwierdzonych gości z sektora energetycznego są już m.in.: Piotr Dziwok, prezes Shell Polska, Filip Grzegorczyk, prezes TAURON Polska Energia, Wojciech Jasiński, prezes PKN Orlen, Marcin Jastrzębski, prezes Grupy LOTOS, Robert Ostrowski, wiceprezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej, Filip Thon, prezes innogy Polska. Udział w panelach zapowiedzieli też prezesi PGNiG Piotr i Maciej Woźniak, obecni będą też szefowie PGE Henryk Baranowski i Paweł Śliwa.

O tym, czy rozwijająca się współpraca gospodarcza pomiędzy Europą a Azją może przyczynić się do pogodzenia nieraz sprzecznych interesów i o roli współczesnego państwa w kształtowaniu innowacyjnej gospodarki, doświadczeniach i wyzwaniach dyplomacji ekonomicznej oraz przyszłości kolei dużych prędkości rozmawiać będą: prezes KGHM Radosław Domagalski-Łabędzki, Polska Miedź, Dariusz Blocher, prezes Budimexu, Marek Chraniuk, prezes PKP Intercity, Maciej Libiszewski, prezes PKP Cargo, Ireneusz Merchel, prezes PKP PLK i prezes PKP Krzysztof Mamiński. Podczas Forum spółka córka PGE - PGE Nowa Energia zapowiada przedstawienie oferty dla samorządów w zakresie rozwoju elektromobilności.

Swój udział w tegorocznym Forum Ekonomicznym potwierdzili także szefowie największych banków. Fuzje i przejęcia to naturalne zjawisko w zmieniających się warunkach rynkowych w różnych branżach. O tym, jak skutecznie dokonać konsolidacji, tak by przyniosła najlepsze efekty, dyskutować będzie m.in. Zbigniew Jagiełło, prezes PKO Banku Polskiego. Z kolei nad tym, czy Polska może stać się istotnym centrum FinTech Europy Środkowo-Wschodniej zastanawiał się będzie Tomasz Bogus, prezes Banku BGŻ BNP Paribas. Do Krynicy przyjadą również: Scott Solberg, członek zarządu HSBC Bank Polska i Cezary Stypułkowski, prezes mBanku.

Swoje uczestnictwo w obradach potwierdzili m.in. minister energii Krzysztof Tchórzewski, wiceminister w tym resorcie Michał Kurtyka, wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz, wiceminister finansów i szef polskiej administracji skarbowej Marian Banaś. Z kolei pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa energetycznego Piotr Naimski wraz z prezydenckim ministrem Krzysztofem Szczerskim będą uczestniczyć w panelu poświęconemu budowie wolnego rynku gazu w Europie Środkowej. Operator polskiego systemu przesyłu gazu Gaz-System, właściciel terminala LNG, przez trzy dni będzie zajmował jedno ze stałych forumowych stoisk.

Małgorzata Dragan, PAP