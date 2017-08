Forum w Krynicy, czyli wizytówka dzisiejszej Europy

Robert Fico, Premier Słowacji; Wołodymyr Hrojsman, Premier Ukrainy; Beata Szydło, Prezes Rady Ministrów, Polska; Viktor Orban, Premier Węgier; Bohuslav Sobotka, Premier Czech

Tegoroczna, 27. jego edycja trwać będzie od 5 do 7 września pod hasłem „Projekt Europa – jaki przepis na następne dekady?”. Jak co roku program Forum podzielony jest na bloki tematyczne. To m.in. makroekonomia, biznes i zarządzanie, energetyka, polityka międzynarodowa i regionalna, ochrona zdrowia i społeczeństwo oraz media.

Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju jest wydarzeniem, podczas którego trwają dyskusje o kluczowych problemach naszego regionu. Tam padają ważne deklaracje szefów i mistrzów rządów państw europejskich.

Jednym z najważniejszych tematów zaplanowanych na tegoroczne Forum będą skutki wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Poza wyborami parlamentarnymi w Wielkiej Brytanii bieżący rok przebiega pod znakiem wyborów w takich krajach jak: Francja, Niemcy, Holandia, Norwegia i Czechy. Dlatego podczas tegorocznego forum trwać będą także dyskusje jak zmiany przywódców wpłyną na kształt stosunków międzynarodowych. Ale także o tym, jaka będzie Ameryka przez najbliższe cztery lata i jaki będzie to miało wpływ na politykę państw europejskich. Zatem – świat nowych liderów – jaki będzie?

Podobnie jak w latach poprzednich zostaną też przyznane nagrody Forum Ekonomicznego w kategoriach: Człowiek Roku i Firma Roku.

Zygmunt Berdychowski, Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego

„Incydent”, który trwa już od ćwierćwiecza

Pierwsze Forum Ekonomiczne zorganizowano w 1992 roku. W związku ze swoją historią uważane jest za rówieśnika przemian politycznych i gospodarczych w Europie Środkowo-Wschodniej. Pierwsze Forum powstawało spontanicznie. „Nie było żadnych założeń. (...) To była rozmowa o Polsce trzy lata po upadku komunizmu. Zaprosiłem wówczas przedstawicieli zarówno rządu, jak i opozycji. Był Jan Krzysztof Bielecki, był Jarosław Kaczyński, był Józef Ślisz, Gabriel Janowski, ale także Józef Oleksy. To miało być zdarzenie incydentalne, nie myśleliśmy o czymś powtarzalnym, o jakiejś dorocznej imprezie – opowiadał w ub. roku w jednym z wywiadów Zygmunt Berdychowski. To on od 27 lat jest głównym organizatorem forum i przewodniczącym jego Rady Programowej, współpracuje z nim ok. 50-osobowy zespół warszawskiej Fundacji Instytut Studiów Wschodnich.

Ćwierć wieku temu do Krynicy-Zdroju przyjechało około 100 osób: przedstawicieli świata polityki i biznesu, głównie z Polski. Forum z 1992 roku oczywiście znacznie różniło się od dzisiejszych spotkań krynickich. Jego tematyka skupiała się przede wszystkim na współpracy Polski z jej nowopowstałymi sąsiadami na Wschodzie: Litwą, Ukrainą i Białorusią, które niedawno uzyskały niepodległość, a także Rosją, która próbowała otrząsnąć się po upadku imperium radzieckiego. Jednak z roku na rok Forum w Krynicy poszerzało zasięg terytorialny swoich gości jak i obszar tematyczny, stając się na przełomie XX i XXI wieku istotną platformą wymiany doświadczeń między krajami Europy Środkowo-Wschodniej.

Rosnący rok do roku prestiż krynickiego Forum potwierdza udział wysokiej rangi osobistości życia politycznego i ekonomicznego z Polski i zagranicy. Uczestnictwo w Forum Ekonomicznym stało się tradycyjną pozycją we wrześniowych terminarzach prezydentów i premierów Polski oraz krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Na przestrzeni lat Krynicę odwiedzili też: przewodniczący Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso, przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, prezydent Niemiec Horst Kohler, premierzy Włoch Mario Monti i Massimo D'Alema oraz Hiszpanii Jose Maria Aznar i Jose Luis Zapatero. Krynickie Forum gościło także noblistów w dziedzinie ekonomii Edmunda Phelpsa i Reinharda Seltena oraz znanych ekonomistów, m.in. Petera Schiffa i Alessandro Profumo.

Wizytówka dzisiejszej Europy

„To tam Donald Tusk ogłosił, że Polska przyjmie euro w 2012 roku, a później że jest zieloną wyspą. To w Krynicy PiS prezentowało swój program gospodarczy, przechodząc do ofensywy wyborczej w 2013 roku, a teraz Jarosław Kaczyński odebrał nagrodę Człowieka Roku – pisał o Forum w 2015 roku serwis internetowy „Na Temat”. Natomiast „Economist.com” dodał: „Coroczna konferencja w Krynicy jest rodzajem wizytówki dzisiejszej Europy. Konferencja oficjalnie jest prowadzona w trzech językach (polski, angielski i rosyjski), a jeszcze bardziej wielojęzyczną jest w kontekście uczestników debat. W typowej debacie brali udział goście z Węgier, Polski, Czech i Niemiec.”. Bo Forum w Krynicy to także wielkie przedsięwzięcie logistyczne. W tym samym czasie 70 tłumaczy pracuje w 15 salach. Swój maraton rozpoczynają we wtorek wczesnym popołudniem, a kończą we czwartek późnym wieczorem. Wielu z nich uczestniczy w Forum od kilkunastu lat, dla wielu Forum jest co roku stałym punktem zawodowej kariery.

Od lat na krynickim deptaku powstają dwa nowoczesne pawilony z aluminium i szkła, z klimatyzacją, światłowodami i odpowiednią scenografią. Powierzchnia Domu Forum i Nowego Domu Forum ma ponad 5000 m2 i jest porównywalna z dużym boiskiem piłkarskim. Ponadto powstają jeszcze pawilony z salami Forum Regionów, Patio oraz studia i newsroomy dla największych polski i zagranicznych stacji telewizyjnych, radiowych, gazet oraz portali internetowych.

Ubiegłoroczne XXVI Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju trwało pod hasłem „Europa w obliczu wyzwań – zjednoczeni czy podzieleni?”. O najbardziej aktualnych problemach gospodarki światowej oraz sprawach politycznych i społecznych dyskutowało ponad 3,5 tys. gości. A obsługą medialną zajmowało się prawie 600 dziennikarzy z kilkudziesięciu państw świata.

Sesja Plenarna „Europa Środkowa i Wschodnia – czy może mówić jednym głosem?” była okazją do kolejnego spotkania przywódców Grupy Wyszehradzkiej: premier Polski Beaty Szydło, premiera Węgier Wiktora Orbana, premiera Czech Bohuslawa Sobotki, premiera Słowacji Roberta Fico, a także premiera Ukrainy Wołodymyra Hrojsmana. Podczas debaty szefowie rządów zastanawiali się, w jaki sposób kształtować politykę społeczną i gospodarczą tak, aby leżała ona w interesie wszystkich obywateli. Zgodnie podkreślali, że Grupa V4 ma ogromny potencjał i jest w stanie zmieniać przyszłość Europy na lepsze. „Krynica to dobre miejsce na budowanie dobrych projektów – i taki projekt budujemy wspólnie” – mówiła Beata Szydło.

Inauguracyjna Sesja Plenarna XXVI Forum Ekonomicznego „Stabilna gospodarka w niestabilnych czasach”. Od lewej: Książę Michael von Liechtenstein; Vytenis Andriukaitis; Filip Thon; Mateusz Morawiecki.

Jak co roku w Krynicy padały ważne deklaracje gospodarcze ze strony członków rządu. Premier Beata Szydło zapowiedziała pomoc dla przedsiębiorców i utworzenie pakietu deregulacyjnego, a także promocję polskich start-upów. Wicepremier Mateusz Morawiecki poparł natomiast inicjatywę związków zawodowych oraz organizacji społecznych w sprawie zakazu handlu w niedzielę. Pozytywnie ocenił też zjawisko repolonizacji banków pod warunkiem, że transakcje będą oparte o parametry rynkowe oraz ujawnił szczegóły funkcjonowania nowej agencji rządowej, mającej na celu wsparcie polskich eksporterów – Polskiej Agencji Handlu i Inwestycji, która zastąpi Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiZ). Wiceminister finansów Wiesław Jasiński zapowiedział z kolei uszczelnienie podatku VAT, a minister energii Krzysztof Tchórzewski oświadczył, że na przełomie roku zapadnie decyzja o budowie w Polsce dwóch elektrowni węglowych w najbardziej nowoczesnej technologii na świecie – technologii czystego węgla.

Tradycyjnie podczas pierwszego dnia Forum Ekonomicznego w Krynicy zostały przyznane Nagrody Forum. Człowiekiem Roku został Viktor Orban. Nagroda dla Firmy Roku trafiła do P4, operatora sieci Play.

Artykuł promocyjny dostarczony przez organizatora XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy