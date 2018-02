Najlepsi wyciągają ponad 10 tys. miesięcznie. Freelancerzy zarabiają coraz lepiej

Fot. Valery Sharifulin (PAP/ITAR-TASS) Praca przy kawce, tak często wygląda życie freelancera

Pracują jak chcą, kiedy chcą i zarabiają kokosy - takie jest powszechne myślenie o freelancerach. Prawda jest nieco inna, choć faktycznie "wolni strzelcy" mogą liczyć na coraz większe pieniądze.

Nie muszą wstawać skoro świt, nie muszą stać w korkach jadąc do swojego biura, nie muszą robić w kółko tego samego - m.in. dlatego część Polaków zdecydowała się rozstać ze swoimi korporacjami i zarabiać na konkretnych zleceniach. Niezależność ma jednak swoje granice. Zwłaszcza wtedy, gdy chce się w ten sposób zarobić duże pieniądze.

W Polsce liczba freelancerów rośnie z roku na rok. Aktualnie takich, którzy utrzymują się tylko i wyłącznie z bycia wolnym strzelcem jest około 100 tysięcy - podają przedstawiciele platformy Useme.eu. Ich zarobki różnią się w zależności o posiadanych umiejętności.



Useme.eu (mat. prasowe)

Większość tylko dorabia

- Inną kwotę zarobi dorywczo grafik, a inną pełnoetatowy wolny strzelec programista. W porównaniu z badaniem przeprowadzonym w 2016 roku, w bieżącym roku wyraźnie poprawiła się sytuacja osób zarabiających miesięcznie w przedziale 3-5 tys. zł netto. Dwa lata temu taki dochód deklarowało 9,5 proc. respondentów, w tym roku już 13,1 proc. – mówi Przemysław Głośny, prezes platformy Useme.eu.

Aktualnie najwięcej osób, bo blisko 2/3 badanych zarabia do 2 tys. zł miesięcznie netto, a 14,5 proc. freelancerów pomiędzy 2 a 3 tys. zł. Co piąty (21,2 proc.) respondent otrzymuje na rękę ponad 3 tys. zł miesięcznie, w tym blisko co dziesiąty (8,1 proc.) zarabia ponad 5 tys. zł miesięcznie netto. Wśród nich jest jednak coraz więcej osób, których zarobki przekraczają ponad 10 tys. zł w ciągu miesiąca.



Useme.eu (mat. prasowe)

Tu dochodzimy do kwestii "wolności" freelancerów. Tylko osoby pracujące dorywczo (40,7 proc.) pracują do 4h dziennie. Znaczna większość badanych (59,3 proc.) poświęca pracy od 4 do 10 i więcej godzin w ciągu dnia.

Prawdą jest jednak fakt, że sami ustalają sobie godziny pracy. Tylko 5,1 proc. ankietowanych odpowiedziało, że pracuje zawsze w określonych godzinach.

O urlop nie tak łatwo

42 proc. badanych freelancerów zadeklarowało, że są w stanie wyjechać na dwutygodniowy urlop. Jednak 23,7 proc. przyznaje, że udaje im się zorganizować co najwyżej weekendowe wypady lub nigdzie nie wyjeżdżają. Pozostali respondenci zadeklarowali, że wyjeżdżają na tydzień lub krócej.

Badanie zostało przeprowadzone w styczniu 2018 roku metodą CAWI i wzięło w nim udział 1002 freelancerów. Najliczniejszą grupę respondentów stanowią osoby między 25 a 34 rokiem życia, pochodzące z dużych miast (40,4 proc.). W grupie badanych nieznacznie przeważają mężczyźni (56,7 proc.).