Wstrzymana sprzedaż alkoholu w Frisco. Dostępne są jedynie piwa bezalkoholowe

Fot. Wlodzimierz Wasyluk Frisco wstrzymało sprzedaż alkoholu

Sklep Frisco wstrzymał sprzedaż alkoholu. "Alkohol nie będzie dostępny w naszej ofercie do odwołania" - informują przedstawiciele firmy.

Firma poinformowała o wstrzymaniu sprzedaży alkoholu w krótkim komunikacie. "Z powodu decyzji administracyjnej wstrzymujemy sprzedaż alkoholu. Przepraszamy za wszystkie niedogodności tym spowodowane" - czytamy.

Nieco więcej dowiedzieliśmy się na infolinii.

- Faktycznie wycofaliśmy z oferty alkohol, dostępne są jedynie piwa bezalkoholowe. Informacja trafiła już do klientów kilka dni temu, drogą mailową. Niestety z tego co wiem, to musieliśmy tak zrobić. Informacji o konkretnych powodach zmian asortymentu nie mam, trudno mi zgadywać. Liczymy, że jak najszybciej w ofercie znów pojawią się takie produkty – poinformowała konsultantka.

Pytania o dokładną przyczyną wstrzymania sprzedaży wysłaliśmy do przedstawicieli sklepu.

"Niestety z powodów legislacyjnych musieliśmy obecnie wstrzymać sprzedaż alkoholu. Nie przewidujemy żadnej zmiany asortymentu, a alkohol nie będzie dostępny w naszej ofercie do odwołania. Niestety nie mamy więcej informacji. Mamy jednak nadzieję, że w niedługim czasie wróci on do sprzedaży w naszym sklepie. Za wszelkie niedogodności przepraszamy" - czytamy w odpowiedzi.

Frisco to spożywczy supermarket online, w którym zakupy zrobimy wyłącznie przez internet. Działa 24 h na dobę, siedem dni w tygodniu. Na rynku pojawił się w 2006 r.

