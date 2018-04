Furtka do świata wielkiego biznesu. Konkurs Start-up Challenge i 3. edycja European Start-up Days

Autorka pomysłu innowacyjnego narzędzia do motywowaniai nagradzania pracowników; prezes największego w Polsce niezależnego think-thanku technologicznego, twórca czołowej platformy equity crowdfundingowej w Europie Środkowo-Wschodniej; pomysłodawca społecznościowego portalu zakupowego i wielu innych

3. edycja European Start-up Days odbędzie się pod znakiem licznych spotkań z praktykami, przedsiębiorcami i start-upowcami odnoszącymi sukcesy na całym świecie. Zaplanowanemu na 15-16 maja br. wydarzeniu towarzyszyć będzie rozstrzygnięcie konkursu Start-up Challenge, będącego furtką do świata wielkiego biznesu.

– W 2018 roku na European Start-up Days zaprosiliśmy jeszcze więcej specjalistów-praktyków

o znanych nazwiskach, wywodzących się ze start-upowego środowiska, którzy podzielą się swoim doświadczeniem z uczestnikami wydarzenia. Naszym celem jest, żeby ESD jeszcze mocniej przenikały się z Europejskim Kongresem Gospodarczym, a przez to, ułatwiały kojarzenie startujących w biznesie innowacyjnych firm i przedsiębiorców z dużymi, doświadczonymi podmiotami, skłonnymi do inwestowania w przyszłość. Sprzyjać temu będzie zaplanowanie sesji obu wydarzeń równocześnie w przestrzeni Międzynarodowego Centrum Kongresowego i Spodka – mówi Wojciech Kuśpik, organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego, prezes Grupy PTWP.

W tegorocznej odsłonie European Start-up Days swoim doświadczeniem podzielą się z uczestnikami m.in.:

Iwona Grochowska – prezes zarządu Nais, innowacyjnej platformy do nagradzania

i motywowania pracowników. Ekspert, praktyk w zakresie budowania, zarządzania i motywowania zespołów tak, by z satysfakcją realizowały założone cele. Wspiera szefów firmy w tworzeniu jak najlepszej atmosfery w miejscu pracy, zafascynowana jest pokoleniem millenialsów i ich wartościami, którymi kierują się w karierze zawodowej. Psycholog, coach, trener biznesu, menedżer zmiany;

Sergey Butko – dyrektor marketingu, członek zarządu oraz współzałożyciel firmy CallPage. Doświadczenie i wiedzę zdobywał realizując projekty marketingowe w firmie konsultingowej oraz tworząc projekty internetowe. Na co dzień zajmuje się zarządzaniem działem marketingu w jednym z najszybciej rosnących polskich start-upów;

Beata Cichocka – Tylman – dyrektor PwC Polska. Pracuje z przedsiębiorstwami, w tym start-upami oraz funduszami inwestycyjnymi nad rozwojem i wdrażaniem innowacji, realizacją projektów na wczesnym etapie rozwoju, w tym przede wszystkim projektów badawczo-rozwojowych (B+R), jak również pozyskiwaniem finansowania na tę sferę działalności. Na zlecenie Komisji Europejskiej przeprowadzała ocenę dużych projektów inwestycyjnych. Zasiadała

w Kapitule Programu Green Evo, gdzie oceniała innowacyjne technologie pro-środowiskowe. Jest autorem metodologii wyboru innowacyjnych projektów, w tym w kategorii „start-up” i członkiem Kapituły w ramach konkursu Inicjator Innowacji, Newsweek. Jest członkiem Rady Fundacji Koalicji na rzecz Polskich Innowacji (KPI);

Piotr Hołubowicz – CEO SEEDiA, inżynier po Akademii Górniczo-Hutniczej, gdzie ukończył kierunek automatyka i robotyka na specjalności robotyka. Jeszcze podczas studiów założył swój pierwszy start-up, w którym zajmował się produkowaniem drukarek 3D (3dproto). Drukarka flexFORM znalazła się w kilku topowych rankingach międzynarodowych. Założyciel studium projektowego versatilex, były research Manager integer.pl. W 2015 roku stworzył prototyp ławki solarnej, która stała się pierwszym produktem założonej w 2016 roku w SEEDiA;

Piotr Krych – manager z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w rozwoju biznesu i współzałożyciel spółek o znacznym potencjale. Specjalizuje się w obszarach: oprogramowanie, technologie informatyczne i innowacyjne produkty. Prowadzi kilka dużych projektów związanych między innymi z: komercjalizacją ogniw słonecznych nowej generacji dla firmy Saule Technologies (prezes zarządu, współwłaściciel), wsparciem start-upu Acidum., który zajmuje się odzyskiem potrawiennego kwasu solnego (współwłaściciel, członek zarządu), jest także odpowiedzialny za komercjalizacją bioczujnika do wykrywania wirusa grypy w spółce Eton Group (wiceprezes zarządu, współwłaściciel). Jest współwłaścicielem firmy Britenet, w której odpowiadał za rozwój biznesu poprzez wprowadzanie przełomowych rozwiązań dla klientów spółki oraz zbudowanie działu zajmującego się pozyskiwaniem kontraktów od instytucji publicznych;

Julia Krysztofiak-Szopa – prezes zarządu Fundacji Startup Poland, największego w Polsce niezależnego think-tanku technologicznego. Pracuje w branży start-upowej od 2008 roku, w Polsce, Krzemowej Dolinie i Szwajcarii. Była pierwszą dyrektor programową kalifornijskiego akceleratora start-upów Blackbox.vc. Jest również przedsiębiorcą i współwłaścicielem globalnej marki produkowanej w Polsce bielizny Wellfitting;

Szymon Midera – prezes zarządu, pomysłodawca i współwłaściciel shumee – społecznościowej platformy zakupowej. Przez osiem lat, do czerwca 2016 roku pełnił funkcję wiceprezesa, a następnie prezesa zarządu Banku Pocztowego. W tym czasie bank pozyskał około milion klientów i przeszedł transformację z instytucji rozliczeniowej w masowy bank detaliczny, uruchamiając m.in. nowoczesną bankowość internetową i sieć około 300 własnych mikroplacówek. Wcześniej – przez siedem lat – związany był z mBankiem;

Arkadiusz Regiec – prezes spółki Beesfund. Twórca największej platformy equity crowdfundingowej w Europie Środkowo-Wschodniej, posiadającej ponad 6000 inwestorów. Beesfund.com pomógł przeprowadzić 23. startupom emisję akcji i zebrać ponad 6 mln złotych w emisjach otwartych i 10 mln złotych w emisjach zamkniętych. Twórca projektu tokenbridge, opartego o technologię blockchain, który tokenizuje akcje, obligacje i ETFy oraz umożliwia przeprowadzanie ICO (initial coin offerings), szef akceleratora powołanego przez Giełdę Papierów Wartościowych i Beesfund. Prezes Polskiego Towarzystwa Crowdfundingu;

Michał Sadowski – założyciel i prezes Brand24, firmy zajmującej się monitoringiem Internetu. Jeden z laureatów konkursu Aulery oraz Ekomersy. Startup Founder of the Year w konkursie The Next Web Startup Awards. Autor bestsellerowej książki "Rewolucja Social Media". Jeden z najbardziej popularnych infuencerów, który chętnie dzieli się swoją wiedzą na temat rozwijania biznesu z młodymi przedsiębiorcami.

Wiktor Schmidt – od 2008 roku rozwija Netguru – międzynarodową firmę specjalizującą się w tworzeniu produktów cyfrowych, zmieniających sposób, w jaki ludzie korzystają z usług bankowych, słuchają muzyki, uczą się języków i korzystają z rowerów miejskich. Pisały o nich takie media jak New York Times, Business Insider czy TechCrunch. Z rocznym przychodem na poziomie 10 milionów dolarów oraz ponad 300 osobami w zespole, Netguru zostało uznane za jedną z najszybciej rosnących firm w Europie przez Financial Times, Deloitte i Forbes. Schmidt jest członkiem zarządu Ten Square Games, notowanej na warszawskiej giełdzie spółki tworzącej gry w modelu free-to-play. Aktywnie udziela się w środowiskach start-upowych, technologicznych

i liderskich poprzez organizacje takie jak Startup Weekend, Hive61 i YPO;

Wiktor Warchałowski – prezes zarządu i współzałożyciel Airly – start-upu, który stworzył Inteligentny System Monitorowania Jakości Powietrza, dzięki czemu możliwe jest monitorowanie stanu powietrza w czasie rzeczywistym za pomocą platformy online map.airly.eu oraz aplikacji mobilnych na systemy Android i iOS. Airly w pierwszym roku swojej działalności zainstalowało na terenie Polski ponad 1500 czujników, a także rozpoczęło współpracę z ponad 100 samorządami i największymi firmami w naszym kraju (Aviva, Onet, Interia, Eurobank, Philips, Orange). Członek Mensa International. Laureat listy New Europe 100. Wyróżniony tytułem Innovators Under 35 Poland przez MIT Technology Review. Zwycięzca polskiej edycji Global Student Entrepreneur Awards.

Podczas tegorocznych European Start-up Days zaproszeni prelegenci poruszą takie kwestie jak: rozwój technologii, przyszłość przemysłu, sztuczna inteligencja, e-sport, internet rzeczy, elektromobilność, smart cities, czy przemysł 4.0, a to wszystko w kontekście perspektyw dla start-upów. Wystąpienia uzupełnią specjalistyczne warsztaty i szkolenia. Stawiający pierwsze kroki w biznesie będą mogli dowiedzieć się, jak wygląda prowadzenie start-upu od środka, jak budować wizerunek firmy oraz – w jaki sposób ubiegać się o wsparcia i ulgi, czy też jaką rolę pełnią inkubatory i akceleratory.

Wydarzenie tradycyjnie już stworzy przestrzeń do spotkań networkingowych. 3. edycja European Start-up Days towarzyszyć będzie X Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu, podczas którego do stolicy Śląska przyjadą przedstawiciele polityki i wielkiego biznesu. Uczestnicy obu imprez będą mieli możliwość indywidualnych spotkań, wymiany wiedzy i doświadczeń zawodowych oraz wspólnego generowania nowych biznesowych idei.

W trakcie European Start-up Days zostaną wyłonieni laureaci konkursu Start-up Challenge. Każdy, kto ma obiecujący pomysł na biznes, może zaprezentować go przedstawicielom wielkich korporacji, potencjalnym inwestorom i dużym firmom z kapitałem na rozwój. W ramach konkursu 100 start-upów powalczy o wyróżnienie i wsparcie swojego pomysłu. Zgłoszenia start-upów przyjmowane są w 6 obszarach: NEW INDUSTRY – Przemysł 4.0, robotyka, automatyzacja, systemy produkcji, nowe materiały, przemysł kosmiczny; ENVIRONMENT – Ochrona środowiska: technologie dla klimatu, ekologiczne uprawy, smart energy, wykorzystanie surowców, przetwórstwo odpadów; TRADITION & MODERNITY – Przemysł tradycyjny, energetyka, telekomunikacja, transport, budownictwo; HEALTH & BIOTECHNOLOGY – Medycyna, zdrowie, technologie medyczne, farmacja, biotechnologia; BUSINESS PROCESSES – Zarządzanie, analityka, ICT, cyberbezpieczeństwo, logistyka, HR; CLIENT & LIFESTYLE – Handel, customer experience, e-commerce, fintech, edutech, gaming, sport, przemysł czasu wolnego.

Nowością tegorocznych European Start-up Days będą również strefy wystawiennicze – prezentujące ciekawe, innowacyjne i oryginalne produkty, którymi może się pochwalić polska gospodarka.

European Start-up Days odbędą się w dniach 15-16 maja br. w Katowicach. Pierwsze tak duże wydarzenie łączące start-upy i korporacje oraz organizacje wsparcia biznesu w zeszłym roku zgromadziło 2,5 tysiąca uczestników. W tym roku ponownie celem imprezy jest integracja środowiska młodych przedsiębiorców z ekspertami, prezesami dużych spółek, inwestorami i odnoszącymi sukcesy biznesmenami, którzy będą obecni na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach.

Więcej informacji o Europejskim Kongresie Gospodarczym: http://www.eecpoland.eu/pl/

Szczegółowe informacje na temat European Start-up Days: http://www.estartupdays.eu/pl/

