Gawryluk nie zastąpi Kurskiego. Dziennikarka dementuje

O dymisji Jacka Kurskiego mówi się już od kilku miesięcy. Kandydatów do jego zastąpienia było już kilku. Niedawno w money.pl pisaliśmy , że wśród nich znajduje się m. in. niedawny burmistrz Pcimia, a obecny prezes Orlenu Daniel Obajtek oraz właśnie Dorota Gawryluk, obecnie szefowa informacji w telewizji Polsat.

Jak podkreśla dziennikarka w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl, nie zanosi się na to, by przeniosła się do Telewizji Polskiej. Choć takie sugestie czynili m. in. dziennikarze Radia ZET. Mariusz Gierszewski pisał w zeszłym tygodniu na Twitterze: "Wiewiórki mówią, że Jacek Kurski szykuje się do Europarlamentu a na jego miejsce Dorota Gawryluk. Ostatnio intensywnie się spotykali".