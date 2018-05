Gaz płynie. PGNiG robi sobie duże nadzieje wobec Podkarpacia

Fot. Fot. Wojciech Strozyk REPORTER Piotr Woźniak cieszy się z wyników uzyskanych w Budach Głogowskich

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo uzyskało przemysłowe przypływy gazu z odwiertu Królewska Góra-1K zlokalizowanego w miejscowości Budy Głogowskie (powiat rzeszowski). Wydobycie z nowego złoża może wynieść ok. 20 mln m3 wysokometanowego gazu rocznie.

- Pozytywny wynik kolejnego odwiertu na Podkarpaciu potwierdza potencjał tego rejonu. Poszukiwania i eksploatacja złóż na terenie kraju są bardzo ważną częścią naszej działalności, również w kontekście bezpieczeństwa energetycznego Polski - powiedział prezes PGNiG Piotr Woźniak, cytowany w komunikacie spółki.

Wykonany w Budach Głogowskich odwiert poszukiwawczy ma głębokość 1 350 metrów. Wydobyty surowiec cechuje się dużą zawartością metanu. PGNiG planuje włączyć odwiert Królewska Góra-1K do eksploatacji poprzez podłączenie do infrastruktury Ośrodka Zbioru Gazu Kupno. Nastąpi to pod koniec 2019 r., podano również.

"Nowo odkryte złoże znajduje się na koncesji Ropczyce-Bratkowice-Strzyżów, której PGNiG SA jest jedynym udziałowcem. Analiza wyników z testów w otworze wskazuje, że wydobycie ze złoża wyniesie ok. 20 mln m3 gazu rocznie" - czytamy dalej.

O lokalizacji odwiertu poszukiwawczego Królewska Góra-1K zadecydowały dane uzyskane w trakcie badań prowadzonych metodą zdjęcia sejsmicznego 3D. PGNiG korzysta z niej na coraz większą skalę. To dzięki badaniom 3D spółka odkryła nowe horyzonty gazowe w złożu Przemyśl. Ze wstępnych szacunków wynika, że mogą one zawierać ok. 20 mld m3 zasobów wydobywalnych. Dla porównania - wykonane przed laty szacunki wskazywały, że zasobność złoża to 72 mld m3 gazu, z czego 65 mld m3 zostało już wydobyte. Surowiec zawarty w nowych horyzontach pozwoli więc przedłużyć eksploatację złoża o kilkadziesiąt lat, podano również.

"PGNiG zrealizowało w województwie podkarpackim trzy zdjęcia sejsmiczne 3D na obszarze o łącznej powierzchni ponad 2 000 km3. Zebrane dane pozwalają lokalizować odwierty poszukiwawcze tam, gdzie szansa na uzyskanie pozytywnego wyniku jest największa. W tym roku PGNiG wykonało na Podkarpaciu już sześć otworów, z których uzyskało przemysłowe przypływy gazu" - podsumowano.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

