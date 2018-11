Gigabitowy internet napędza rozwój cyfrowej rozrywki i telewizji przyszłości

Za sprawą nowych technologii i rozwoju internetu gigabitowego (giga connectivity) telewizja i rozrywka będą się zmieniać, ale pozostaną ważną częścią naszego życia dostarczając nowych doznań – to jeden z wniosków raportu „Przyszłość rozrywki w dobie AI, IoT, MEC i giga conectivity” opracowanego przez infuture hatalska foresight institute we współpracy z UPC Polska, zaprezentowanego podczas tegorocznej konferencji Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej w Łodzi.

Z badania przeprowadzonego wśród internautów przez autorów raportu wynika, że co piąta osoba w czasie wolnym najchętniej relaksuje się, oglądając telewizję (20%) lub filmy (20%). To pokazuje, jak ważne miejsce w życiu wielu osób zajmuje ciągle telewizja.

A jakie są oczekiwania badanych do telewizji przyszłości? Na pierwszej pozycji wśród najbardziej pożądanych oczekiwań w 2018 roku znalazła się potrzeba jeszcze lepszej jakości obrazu i dźwięku, na nią wskazał co trzeci badany (33% odpowiedzi). Na kolejnych miejscach z niższymi, ale podobnymi do siebie wynikami uplasowały się: możliwość oglądania telewizji w technologii 360 stopni (18%), sterowania usługami i programami głosem (18%) oraz potrzeba oglądania tego, co się chce, gdzie się chce, czyli telewizja mobilna (18%). Możliwość oglądania programów, które już zostały wcześniej wyemitowane, (catch up TV) zajęła następne w kolejności miejsce, ale z różnicą tylko 1 punktu procentowego (17%).

Autorzy badania porównując te wyniki z analogicznym raportem z 2017 r. podkreślili, że w tym roku na drugiej pozycji uplasowała się możliwość oglądania telewizji w technologii 360 stopni – pozycja, która rok wcześniej zajmowała przedostatnie, siódme miejsce. Ich zdaniem taki awans może świadczyć o postępie i poszerzeniu wśród internautów znajomości tej technologii w ciągu ostatniego roku. Raport zwraca też uwagę, na upowszechniane się technologii wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości (VR i AR). W badaniach z 2017 roku, tylko 38% respondentów, którzy zetknęli się z pojęciem VR, miało okazję ją testować. W 2018 roku taką deklarację złożyło już 52% respondentów. To świadczy, że dostęp do tej technologii jest coraz powszechniejszy.

– W ciągu najbliższych lat na skutek rozwoju takich technologii, jak internet rzeczy, sztuczna inteligencja, rozszerzona i wirtualna rzeczywistość, mobile edge computing, czy wreszcie sieć 5G i... gigabitowy internet, całkowicie zmieni się wszystko, co do tej pory znaliśmy. Świat fizyczny zyska nową cyfrową warstwę, którą – na skutek jej jakości i szybkości przesyłu danych – trudno będzie odróżnić od tej realnej – uważa Natalia Hatalska, analityk trendów.

W raporcie wyodrębniono sześć obszarów, na które widoczny wpływ będzie mieć rozwój internetu gigabitowego (giga connectivity), a zmiany technologiczne odcisną mocno swe piętno. Są to: rozrywka (immersive world – np.granie i przenoszenie się do bardzo realistycznego świata online), relacje międzyludzkie (human inter(net)action – np. spotkania na odległość lub całowanie się online), zdrowie (digital well-being – np. relaksacyjne sesje medytacji online przed snem), nauka (unlimited knowledge – np. nauka anatomii poprzez wirtualną wizualizację organów), turystyka (digital journey – np. podziwianie Paryża z wieży Eiffla w domu przez VR) oraz kultura (connected culture – np. oglądanie koncertów w perspektywie 360 stopni).

– Fantastyczny, wizjonerski, a jednocześnie rzeczowy i pełen konkretnych przykładów raport o kierunkach rozwoju rozrywki – która w czasach cyfrowych rozwija się szybciej niż wiele innych branż. O tym, co się sprzeda, decydują ludzie – widzowie, gracze, słuchacze – a w raporcie widać, że zmieniają się ich preferencje. Rok temu zależało nam na mobilnej rozrywce, teraz, gdy to już jest, szukamy lepszej jakości obrazu, dźwięku, przeżyć wielozmysłowych – ale też kontaktów i relacji międzyludzkich –podkreśla Tadeusz Żurawski, analityk rynku mediów.

Dziś, co potwierdzają wyniki raportu, rozrywka w dużej mierze konsumowana jest online. Rośnie także potrzeba coraz lepszej jakości obrazu i dźwięku treści dostępnych przez internet, co pozwala oglądać je na bardzo dużych ekranach. Prawie połowa badanych deklaruje, że ma ona dla nich bardzo duże bądź duże znaczenie (46%). Gigabitowe łącza będą się więc bardzo szybko stawać niezbędne. Operatorzy to dostrzegają i inwestują w coraz szybsze łącza, by zaoferować je klientom, jak UPC Polska, która w sierpniu do oferty wprowadziła 1 GB/s.

– Raport "Giga Entertainment. Przyszłość rozrywki w dobie gigabitowego internetu, AI, IoT oraz MEC” potwierdza, że internet gigabitowy napędza rozwój cyfrowej rozrywki i rozpoczyna erę nowych możliwości dla użytkowników. Czy to na urządzeniach stacjonarnych, czy przenośnych, w każdym miejscu i w każdej chwili, czy w usługach na żądanie i w jakości HD, superszybki internet odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu satysfakcji klientom i przenoszeniu doświadczeń cyfrowych na wyższy poziom. U operatorów kablowych mamy wszystko, co jest do tego konieczne - od światłowodowych sieci gigabitowych po pełne zaangażowanie w inwestycje pozwalające rozwijać ofertę i jakość usług, nadając nowe znaczenie rozrywce, edukacji, komunikacji i kreacji – mówi Robert Redeleanu, prezes UPC Polska.

