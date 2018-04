Gigantyczne długi Polaków. Ci w średnim wieku mają prawie 30 miliardów do oddania

Fot. Lehtikuva/EAST NEWS Polacy toną w długach.

28,5 mld zł mają do oddania Polacy w wieku 36-59 lat. I nic nie zapowiada, że w przyszłości będzie lepiej.

Polacy w wieku 36-49 lat mają 18,7 mld zł długów. Takich osób jest 855 tysięcy. Średnio wychodzi, że "na głowę" zalegają z płatnością 21,9 tys. zł.

Osoby nieco starsze, w przedziale 50-59 lat, mają dług na poziomie 9,7 mld zł. Problemy z płaceniem ma w tej grupie wiekowej 442 tysiące osób - pisze poniedziałkowa "Rzeczpospolita", powołując się na dane Krajowego Rejestru Długów.

Największe długi mają mieszkańcy Mazowsza, Śląska i Dolnego Śląska. Rekordowym dłużnikiem jest mężczyzna, który ma do oddania 45,3 mln zł.

Powodów zadłużania się Polaków jest kilka. Jeden to fakt życia na kredyt i braku zabezpieczenia na "czarną godzinę". Kiedy pojawiają się problemy ze znalezieniem pracy albo zdrowiem, nagle nie jesteśmy w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań.

Inna przyczyna to typowe myślenie na zasadzie "nie stać nas, ale musimy to mieć" - mówi cytowany przez gazetę prezes KRD Adam Łącki. Jeszcze inny problem to niepłacący kontrahenci, którzy potrafią rozłożyć małe firmy rodzinne na łopatki.