Szydło: górnictwo zaczyna przynosić zyski

Kondycje spółek energetycznych, spółek węglowych są bardzo dobre, górnictwo zaczyna przynosić zyski ponad 1,5 mld zł za pierwsze półrocze br. - podkreśliła we wtorek w Katowicach premier Beata Szydło.

Szefowa rządu brała udział w otwarciu Międzynarodowych Targów Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego "Katowice 2017".

- Muszę zacząć od podziękowań. Jest ze mną Grzegorz Tobiszowski - wiceminister w moim rządzie. Nie ma Krzysztofa Tchórzewskiego, ale on jest patronem tych targów. To są dwaj ministrowie, dzięki którym możemy powiedzieć, że polskie górnictwo zaczyna nowe życie - powiedziała premier.

- Kiedy rozpoczynaliśmy prace naszego rządu i okazało się, że jednym z pierwszych zadań, które musimy podjąć jest rozwiązanie problemu górnictwa i doprowadzenie do reformy górnictwa chyba niewielu myślało, że to się powiedzie. Pamiętam rozmowę z Grzegorzem, który przyszedł i powiedział mi: słuchaj to nie chodzi o to żebyśmy przeprowadzili reformę na 2-3 lata, tak jak już to wielokrotnie próbowano robić a za 2-3 lata trzeba będzie robić reformę od nowa. Tylko chodzi o to żebyśmy zbudowali nowy system, zupełnie inaczej spojrzeli na branżę górniczą, dali jej nowe życie i dali jej przede wszystkim przyszłość. I tak się stało - wspominała Beata Szydło.

- Dzisiaj po pierwszym półroczu możemy powiedzieć, że wiadomości są optymistyczne, ponieważ kondycje spółek węglowych, energetycznych są bardzo dobre. Górnictwo zaczyna przynosić zyski, ponad 1,5 mld zł już za pierwsze półrocze. Myślę, że są to dobre prognostyki - mówiła premier.

