GPW chce przejąć giełdę w Izraelu. Potrzebne będzie pół miliarda złotych

Fot. Andrzej Iwanczuk/REPORTER Prezes Marek Dietl rozważa inwestycję daleko poza granicami Polski

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie złożyła ofertę na przejęcie giełdy w Tel Awiwie. Ma jej w tym pomóc państwowy Polski Fundusz Rozwoju.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie otrzymała zaproszenie do udziału w przetargu na zakup prawie 71,7 proc. akcji głównej giełdy izraelskiej - TASE w Tel Awiwie. I na nie pozytywnie odpowiedziała.

Oferta została przesłana do Izraela już w lutym, ale informację utajniono. Jak podała wtorkowa "Rzeczpospolita", wartość potencjalnej transakcji to co najmniej 490 mln zł. To zresztą w związku z artykułem GPW zdecydowała się ujawnić tajemnicę.

Transakcję ma pomóc sfinalizować Polski Fundusz Rozwoju. "Na ten moment nie zapadła decyzja o ewentualnym podziale udziałów pomiędzy GPW, a PFR."

To byłoby już kolejne podejście GPW do wyjścia za granicę. We wrześniu 2014 r. zdecydowała, że nie połączy się z parkietem w Wiedniu, choć były takie plany.

Rozpoczęcie powyższego procesu wcale nie oznacza, że zostaną podjęte dalsze czynności. Na tym etapie GPW nie uzyskała zgód korporacyjnych i innych ewentualnych zgód wymaganych prawem w zakresie potencjalnego nabycia aktywów.

Oferta ma charakter wstępny i niewiążący. Nie zobowiązuje żadnej ze stron do rozpoczęcia negocjacji. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia oferty przez TASE w następnym etapie GPW, PFR i TASE mogą podjąć dalsze rozmowy i negocjacje.

Tel Awiw porównywalny z Warszawą

"Rz" podkreśla, że warszawski parkiet w walce o izraelską giełdę nie stoi na straconej pozycji, nawet jeśli wziąć pod uwagę fakt, że zainteresowanie nią wyraża m.in. giełda w Londynie czy też Singapurze.

Na rynku w Tel Awiwie notowanych jest 435 spółek. Łączna wartość rynkowa izraelskich spółek wynosi 401 mld zł (kurs jednej szekli jest prawie równy złotemu). To liczby gorsze od GPW. Na rynku głównym w Warszawie notowanych 478 spółek, z czego polskie mają kapitalizację 642 mld zł, a zagraniczne 706 mld zł.

Dużo niższa jest też wartość obrotów na akcjach w Tel Awiwie. Wynosiła w poniedziałek 260 mln zł, podczas gdy w Warszawie 616 mln zł.