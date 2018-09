Bezrobocie najniższe w historii. Resort pracy miał rację

Fot. ANDRZEJ STAWINSKI/REPORTER Od 1991 roku wskaźnik bezrobocia w sierpniu nigdy nie był tak niski jak teraz.

W sierpniu bez pracy było 5,8 proc. Polaków - informuje Główny Urząd Statystyczny. To nowy rekord. W porównaniu z lipcem ze statystyk ubyło ponad 3 tys. bezrobotnych.

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych na koniec sierpnia wyniosła dokładnie 958,6 tys. wobec 961,8 tys. miesiąc wcześniej i w porównaniu do 1 mln 136 tys. przed rokiem. Jeszcze 4 lata temu zarejestrowanych bezrobotnych było w Polsce ponad 2-krotnie więcej.

Najnowsze dane nie są wielkim zaskoczeniem. Na taki wynik wskazywało już prawie 3 tygodnie temu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które szacowało stopę bezrobocia na podstawie nieco okrojonych danych w porównaniu ze statystykami GUS.

Co ciekawe, nieco mniej optymistyczne prognozy mieli eksperci. Typowania 10 ekonomistów ankietowanych przez agencję ISBnews wahały się od 5,8 do 5,9 proc., przy średniej na poziomie 5,87 proc.

Czytaj więcej: Bezrobocie dzieli na Polskę A, B, a nawet C

Jak podkreśla MRPiPS, od 1991 roku wskaźnik bezrobocia w sierpniu nigdy nie był tak niski jak teraz. W porównaniu z bezrobociem sprzed roku jest niższe o 1,2 pkt proc. W marcu ubiegłego roku wskaźnik po raz ostatni był powyżej 8 proc. Niewiele dalej trzeba sięgnąć pamięcią, żeby przypomnieć sobie, że na początku 2016 roku stopa bezrobocia była dwucyfrowa.

Dorywcze zajęcie za lepsze pieniądze czy staż w konkretnej firmie? Jaka praca dla studenta?

Dla Elżbiety Rafalskiej, szefowej resortu pracy, ostatnie dane GUS są powodem do dumy. Z nawiązką realizuje plan nakreślony w ustawie budżetowej na 2018 rok. Zakładał on, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniesie na koniec tego roku 6,4 proc. Nic nie wskazuje na to, żeby nie udało się zrealizować celu.

Czytaj więcej: Polska z trzecim najniższym bezrobociem w UE

Poprzeczka będzie szła jeszcze wyżej, ale w mniejszej skali. W projekcie ustawy budżetowej na 2019 roku rząd przyjął, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniesie 5,6 proc. na koniec 2019 roku.

Mowa oczywiście o średnim bezrobociu w kraju. W zależności od województwa sytuacja na poszczególnych rynkach pracy jest jednak znacząco różna. W sierpniu stopa bezrobocia w województwach kształtowała się w granicach od 3,3 proc. w wielkopolskim do 9,9 proc. w warmińsko-mazurskim.

Bezrobocie w sierpniu





źródło: GUS

W porównaniu z lipcem bezrobocie zmniejszyło się w dwóch województwach: kujawsko-pomorskim oraz łódzkim (po 0,1 pkt proc.), a zwiększyła się jedynie w pomorskim (również o 0,1 pkt proc.). W pozostałych województwach stopa bezrobocia nie uległa zmianie.

W porównaniu z sierpniem ubiegłego roku stopa bezrobocia zmniejszyła się we wszystkich województwach, w największym stopniu w warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim oraz opolskim (w granicach 2 pkt proc. - 1,5 pkt proc.), a w najmniejszym - w małopolskim, pomorskim oraz wielkopolskim (po 0,8 pkt proc.).

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl