HashCard, czyli przekręt na 17 mln zł. Twórcy polskiego projektu kryptowalutowego zniknęli

Debiut polskiej karty HashCard został odwołany, a jej twórcy od 16 maja nie dają oznak życia. Wszystko wskazuje na to, że cały projekt od początku był przekrętem nastawionym na wyciągnięcie pieniędzy od głównie zagranicznych inwestorów.



Profesjonalnie wyglądająca strona internetowa, aktywne konto na Twitterze, wysokie oceny wiarygodności w branżowych serwisach oraz firmujący cały projekt konkretni ludzie. HashCard mógł wyglądać na atrakcyjną ofertę przedpłaconych kart płatniczych zasilanych kryptowalutami, ale kolejny raz okazało się, że pozory mogą mylić.

Od kilku dni branżowe serwisy zajmujące się kryptowalutami i technologią blockchain donoszą, że mocno promowany w sieci projekt HashCard to przekręt, a stojąca za nim dwójka Polaków - Karol Kozłowski i Paweł Goch - zniknęła wraz z 17 milionami złotych, które udało im się ściągnąć z rynku.

Jak pisze serwis cryptoprofit.pl, prowadzony ICO (Initial Coin Offering) HashCard w połowie maja został niespodziewanie odwołany. Ze strony przedsięwzięcia zniknęły informacje o osobach zaangażowanych w projekt, za to pojawił się komunikat, w którym winę za to zrzucono na bliżej nieokreślonych dywersantów.

20% BONUS is available for Stage II. Minimum Contribution 50$



!!!!!!! Free card is included for contribution over $100.00 !!!!!!!#Hashcard #bitcoin #etherum #ico #cryptocurrency #blockchain pic.twitter.com/CedkzLbhzf