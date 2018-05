Najpopularniejsze smartfony w Polsce. Huawei nadal za Samsungiem

Fot. Photoshot/REPORTER/EAST NEWS Samsung nie daje się prześcignąć chińskiej konkurencji.

Według badania firmy IDC Huawei wyprzedził właśnie pod względem sprzedaży Samsunga. Jednak szersze badanie innej firmy pokazuje, że to koreański gigant nadal jest w naszym kraju numerem jeden.

W poniedziałek firma badawcza IDC podała dane o sprzedaży smartfonów w Polsce w pierwszych trzech miesiącach tego roku. Kupiliśmy w tym czasie ponad 2,1 mln sztuk telefonów, z czego 32 proc. z nich miało na sobie logo Huawei. To pozwoliło chińskiej firmie prześcignąć koreańskiego konkurenta i dotychczasowego lidera, Samsunga, o jeden punkt procentowy.

Jak jednak pisze we wtorek "Rzeczpospolita", z szerszego badania przygotowanego przez firmę GfK wynika, że to jednak Samsung nadal jest liderem.

Jak potwierdziła w rozmowie z gazetą Beata Chądzyńska z Huawei Polska, dane IDC dotyczą sprzedaży do dystrybutorów i operatorów. - Są oczywiście istotne, ale to dane GfK przedstawiają wyniki sprzedaży do klientów końcowych - skomentowała.

Co w takim razie wynika z danych GfK? Wyniki sprzedaży poszczególnych marek nie są oficjalnie udostępniane, ale z informacji "Rz" wynika, że to Samsung nadal jest liderem i wyprzedza o 3,5 pkt proc. Huawei.

Rzecznik Samsunga poproszony o komentarz do obu badań, nie chciał zabierać głosu.

Natomiast oba badania zgodne są co do numeru trzy na liście najpopularniejszych marek smartfonowych - jest nim Apple. Dalej zaś - przynajmniej według IDC - plasuje się Xiaomi, a na miejscu piątym - LG.

