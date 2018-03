Huawei stawia na Polskę. Nasz kraj wśród 20 państw ważnych dla chińskiego koncernu

Fot. Zhang zhaojiu - Imaginechina/EAST NEWS Huawei chce, aby Polska była jednym z europejskich liderów technologii 5G.

Polska znajduje się w grupie 20 najważniejszych dla Huawei krajów, w których koncern chce uczestniczyć w rozwoju i budowie cyfrowej infrastruktury - zadeklarował dyrektor zarządzający Huawei Polska Tonny Bao.



- Rynek telekomunikacyjny w Polsce wciąż się rozwija, a Huawei ma na nim silną pozycję. Nasze ambicje są duże, dlatego będziemy nadal intensywnie pracować nad dalszym rozwojem firmy. Liczę też na nowe partnerstwa biznesowe i kontrakty - powiedział Tonny Bao w trakcie Huawei eco-Connect Poland 2018.

- Nasza strategia zakłada, że na lokalnych rynkach, takich jak Polska, podobnie jak w przypadku globalnych działań, tworzymy otwarty ekosystem do współpracy biznesowej. A przez to przyczyniamy się do wzrostu krajowych przedsiębiorstw - powiedział Bao.

- Zamierzam kontynuować strategię firmy zakładającą ciągłe inwestycje w nowe technologie takie jak cloud computing, Internet Rzeczy, Big Data, mobilna sieć szerokopasmowa, sztuczna inteligencja czy 5G. Tylko w 2017 roku jako Huawei zainwestowaliśmy w badania i rozwój ponad 11 mld dol. W 2018 roku mamy podobne plany - dodał dyrektor zarządzający Huawei Polska.

Huawei od lat współpracuje w Polsce z operatorami telekomunikacyjnymi, takimi jak Polkomtel, Orange, P4, T-mobile i Exatel, dostarczając im sprzęt najnowszej generacji.

Ponadto rozwiązania firmy są również szeroko stosowane w sektorze publicznym. Dowodem na to jest szereg zrealizowanych projektów, m.in. dla PKP Polskich Linii Kolejowych, PKP SA, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Kultury i NFZ.

- Chcemy, aby Polska była jednym z europejskich liderów technologii 5G. Dlatego przyłączyliśmy się do zainicjowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji Strategii 5G dla Polski. Pozwoli to na szeroką współpracę pomiędzy państwem, jednostkami naukowymi i przedsiębiorcami w celu wdrożenia w Polsce sieci piątej generacji. Huawei chce aktywnie w tym uczestniczyć i wspierać rozwój polskiej gospodarki - zaznaczył Tonny Bao.

Huawei to czołowy podmiot w dostarczaniu najnowszych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) na świecie.