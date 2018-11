IAB MIXX Awards & Conference 2018: najlepsze kampanie marketingowe z udziałem digitalu

Najbardziej inspirujące kampanie marketingowe tego roku zostaną przedstawione już 28 listopada br. podczas IAB MIXX Conference – konferencji poprzedzającej uroczyste rozdanie nagród IAB MIXX Awards. Jak pokazać to, czego nie widać? Czy warto być kontrowersyjnym? Jak zaangażować pokolenie Y? To tylko wybrane wątki kampanii, które podbiły tegoroczny rynek reklamy nie tylko digitalowej.

Co roku IAB MIXX Conference przyciąga uwagę wszystkich, którzy śledzą rynkowe trendy w komunikacji, zarówno marketerów, jak i przedstawicieli agencji. Podczas wydarzenia prezentowane są najciekawsze case'y spośród kilkudziesięciu projektów nominowanych w 16 kategoriach do IAB MIXX Awards. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie było zrealizowanie kampanii wykorzystującej co najmniej jeden kanał digital.

- W konkursie nagradzamy projekty, które są najlepszym połączeniem efektywności i kreatywności. Tym samym IAB MIXX Conference pozwala poznać najlepsze kampanie z udziałem digitalu zrealizowane w ciągu ostatniego roku, ale też poznać trendy i kierunki rozwoju branży – komentuje Włodzimierz Schmidt, Prezes Zarządu IAB Polska.

Reklama digitalowa z coraz większą łatwością personalizuje i targetuje komunikację, wykorzystuje technologię i posługuje się Big Data. Jednocześnie chce być blisko użytkownika i jego emocji. Wszystkie te elementy są widoczne w nominowanych w tym roku kampaniach. Dotyczą konkretnych rozwiązań, w tym synergii świata online i offline, wykorzystania social mediów do efektywnego dotarcia do grupy docelowej, zastosowania sztucznej inteligencji, efektów precyzyjnego targetowania dzięki narzędziom online czy wreszcie odważnego sięgania po niestandardowe pomysły.

Case'y, case'y, case'y

Wśród kilkunastu prezentowanych podczas IAB MIXX Conference projektów znajdą się najciekawsze tegoroczne kampanie znanych i renomowanych marek. O tym, jak zaangażować pokolenie Y, przygotować treści, które nie tylko będą oglądane, ale też lajkowane, komentowane i udostępniane opowiedzą twórcy kampanii zrealizowanych dla Axe i dla ING. Inną ilustracją kampanii szytych na miarę, wykorzystania rosnącej roli social mediów i digitalu dla precyzyjnego dotarcia do grupy docelowej będzie case study adidas All You Need. Z kolei kampania dla BBC Earth będzie przykładem działań performance marketingu, roli precyzyjnego targetowania i działań online, przynoszących efekty w świecie offline.

Jak wykorzystać aktualizowane w czasie rzeczywistym dane i przekonać Polaków, że smog to problem, który dotyczy każdego z nas? Na to pytanie odpowiedzą twórcy kampanii oczyszczaczy powietrza Philips, którzy jako pierwsi w Polsce połączyli ekrany Digital OOH z największą siecią czujników. Innym przykładem wykorzystania technologii będzie Lydia - inteligentny telebot, który umożliwił poprawę efektywności i jakości zbieranych leadów w Call Center jednego z banków.

Kampania marki Okocim będzie ilustracją tego, w jaki sposób pogodzić potrzeby marki z oczekiwaniami użytkownika, ale też wykorzystania talk show i zaangażowania gwiazd. Tymczasem twórcy kampanii jednego z seriali Showmaxa zdradzą, jak wygenerować buzz bez budżetu mediowego oraz dlaczego opłaca się być odważnym czy zabierać głos w kontrowersyjnych kwestiach. „Szef Internetów” stworzony dla marki OLX będzie za to przykładem jednego z bardziej zabawnych i świeżych projektów wideo ostatnich lat, ale też wnikliwego zrozumienia grupy docelowej i błyskotliwej strategii.

Czy da się poczuć, jak puszysty jest koc i wygodny fotel IKEA siedząc przed ekranem komputera? Content, który pojawił się w kanałach digitalowych wykorzystujący trend techniki relaksacyjnej ASMR pozwalał się realnie zrelaksować, za co konsumenci pokochali kampanię spędzając na samym kanale Youtube IKEA 6 mln minut. Jak uzyskać taki efekt? Szczegółowo opowiedzą o tym eksperci digital marketingu.

Prelegenci

W gronie prelegentów konferencji znajdą się eksperci branży, przedstawiciele agencji i marketerów. Wśród nich: Elżbieta Żeszczyńska, Brand Building Manager, Unilever Poland; Anna Dobrowolska, Senior Media Planner, Mindshare; Gustaw Rozmarynowski, Prezes zarządu, współzałożyciel agencji Digital Kingdom; Magdalena Marzec, Head of Communications & Social Media, Showmax; Patrycja Gałązka, Marketing manager BBC Studios Polska; Dominika Wieczorek, Head of Business Development, SalesTube; Michał Pronobis-Proński, Communication leader w IKEA; Katarzyna Jasinska, Junior Strategic Planner w Saatchi&Saatchi IS; Paweł Nowak, Art Director, Saatchi&Saatchi IS; Michał Bucholc, Gong; Paweł Szczepaniec, ING Bank Śląski; Alina Vovk, Brand Communications Manager, adidas Poland; Konrad Białek, Dyrektor artystyczny, Isobar Poland Group; Agnieszka Dmoch, Manager Komunikacji Internetowej, Credit Agricole Polska S.A.; Marcin Wysocki, Business Integration Manager, Performics; Aleksandra Koszewska, Okocim Junior Brand Manager,

Carlsberg Polska; Alicja Popiel, Native Project Manager, Media Impact Biuro Reklamy Ringier Axel Springer Polska; Marta Jankowska-Dłubak, Digital Marketing Manager, Philips Polska; Jacek Chodziński, Communications Manager, Carat Polska; Damian Rezner, Dyrektor ds. Innowacji, Screen Network; Tomasz Łapa, Creative Direcor & Partner, 23HEROES; Marcin Sienkowski, Head od Marketing, OLX; Anna Charytoniuk, Grupa OMD; Jarek Agatowski, Head of E-commerce & Digital EE, Pandora.

Gala IAB MIXX Awards

Konferencja poprzedzi uroczystość rozdania nagród IAB MIXX Awards. Laureaci odbiorą statuetki podczas gali, która odbędzie się 28 listopada. Zostaną wtedy także wręczone nagrody za dokonania - m.in. Marketer Roku, Agencja Roku czy Człowiek Roku.

Wydarzenie IAB MIXX Awards & Conference jest objęte akredytacją DIMAQ.

Partnerzy

Wydarzenie jest organizowane przez IAB Polska, a partnerami są są czołowe polskie i międzynarodowe firmy, które śledzą trendy w reklamie digitalowej:

Sponsorzy: Media Impact (Ringier Axel Springer Polska), Orange Polska, Kompania Piwowarska

Współpraca: Newspoint, DIMAQ, LiquidThread, Performics, LIM8, VMLY&R Poland

Patronat Honorowy: Konfederacja Lewiatan, PIIT, Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy

Główny Partner Medialny: Marketer+

Partnerzy Medialni: Gazeta Wyborcza, gazeta.pl, interaktywnie.com, Magazyn Online Marketing, Marketing przy kawie, My Company, Na Temat, NowyMarketing, Social Press, Wirtualna Polska Media

Oficjalny audytor: PwC

Za działania performance dotyczące promocji wydarzenia odpowiada Performics.

