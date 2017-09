Płace ochroniarzy Impela w górę. Ministerstwa podwyżek nie chciały

Fot. Impel SA / materiały prasowe

Ten rok jest trudny dla Impela, jednego z krajowych liderów rynku usług ochroniarskich i sprzątania. Podwyżki płacy minimalnej wymusiły negocjacje z klientami. Prawie wszyscy zgodzili się płacić więcej, ale niektórzy z oporami. W tym ministerstwa.



Impel jest jedną z tych firm, które podwyżki płacy minimalnej zmusiły do ostrych negocjacji z klientami. Do usług ochrony mienia, czy sprzątania zatrudnia się przeważnie mniej kwalifikowanych pracowników i płaci im najmniej, jak tylko można.

Impel ma 8 proc. rynku ochroniarskiego w Polsce i prawie 20 proc. rynku usług utrzymania czystości. Na koniec czerwca zatrudniał 16,6 tys. pracowników, czyli o 17 proc. więcej niż rok temu.

Od początku roku w związku z nowymi przepisami o płacy minimalnej trzeba już płacić nie mniej niż 2 tys. zł miesięcznie i 13 zł brutto za godzinę. To natychmiast wymusiło na Impelu podwyżki i skończyło się w tym półroczu wzrostem kosztów wynagrodzeń o 13,5 proc.

"Wyższe koszty pracy są m.in. skutkiem zmian przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych oraz wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę" - podaje spółka w raporcie. A już w przyszłym roku płaca minimalna rośnie do 2080 zł i 13,50 zł za godzinę brutto.

Ministerstwa płacą, ale z oporami

Z informacji Impela widać, że o ile przepisy się zmieniły i płacić trzeba pracownikom więcej, to klienci do wykładania większych pieniędzy za usługi nie są już tak chętni. Wśród tych klientów, którzy się długo opierali były... ministerstwa.

Spółka podała w raporcie półrocznym, że czeka na rozstrzygniecie złożonego przez Impel Security Polska sp. z o.o. pozwu sądowego przeciwko Ministrowi Sprawiedliwości, którego przedmiotem jest żądanie zmiany warunków wynagrodzenia. Dopiero w maju b.r. został podpisany z Ministerstwem Sprawiedliwości aneks, który dotyczył waloryzacji cen kontraktu za usługi w wyniku dwóch podwyżek płac minimalnych w 2016 i 2017.

"Szacuje się, że co najmniej 99 proc. wzrostu kosztów pracy zostało przeniesione na odbiorców usług w wyniku renegocjacji umów handlowych" - podał Impel w raporcie półrocznym. Wyniki spółki w drugim kwartale jednak mocno spadły.

Impel miał 3,8 mln zł skonsolidowanego zysku od kwietnia do czerwca b.r., a rok wcześniej było to 10,4 mln zł. W całym półroczu było 6,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 12,9 mln zł zysku rok wcześniej. To nie koszty wynagrodzeń były jednak główną przyczyną pogorszenia wyniku.

"Największy wpływ na spadek wyniku netto, pomimo wyższego wyniku z działalności operacyjnej, miały rozliczenia związane z nabyciem przez Impel S.A. od TMSI Partners S.a r.l. praw do znaków towarowych Impel, Impel Wrocław, CleanPro, które istotnie wpłynęły na wyniki roku 2016" - podała spółka.

Po wyłączeniu z wyników tej transakcji oraz wynikających z niej ujemnych różnic kursowych, wynik netto pierwszego półrocza 2017 roku spółka szacuje na poziomie 7,5 mln zł, tj. ok. 1,9 mln zł mniej niż w roku ubiegłym.

Wybrane skonsolidowane wyniki grupy Impel (mln zł) mln zł 2 kw. 2017 2 kw. 2016 Zmiana % 1 p. 2017 1 p. 2016 Zmiana % Przychody ze sprzedaży 557,6 505,6 10,3 1103,6 977,1 12,9 EBIT 11,6 12,8 -9,2 20,6 19,1 7,7 EBITDA 24,0 26,1 -7,8 46,1 45,5 1,4 Zysk netto 3,8 10,4 -63,0 6,3 12,9 -50,7 Przepływy operacyjne 52,6 3,4 1439,5 55,7 5,0 1004,0 Przepływy inwestycyjne -12,4 -18,6 33,6 -14,0 -15,8 11,7 Przepływy finansowe -39,8 69,6 -157,1 -42,0 65,1 -164,6 Marża EBITDA 4,3 5,2 -0,85 4,2 4,7 -0,48 Marża netto 0,7 2,1 -1,37 0,6 1,3 -0,74 Źródło: raporty finansowej Impel

Wyższy EBIT osiągnięto pomimo ujęcia w wynikach półrocza ubiegłego roku 3,1 mln zł zysku ze sprzedaży środków trwałych przez Impel Cleaning sp. z o.o. - podkreśla spółka.

"Poprawa wyniku osiągnięta została przede wszystkim poprzez rozwój działalności związanej z produkcją i montażem elementów oznakowania obiektów w segmencie Industrial Services oraz działalności teleinformatycznej w segmencie Digital Services and Business Process Outsourcing" - napisał Impel w raporcie.

Jeśli chodzi o przychody, to największy udział w pierwszym półroczu 2017 roku miał segment Facility Management, który dał 75 proc. przychodów. Sprzedaż w tym segmencie wzrosła o 12,9 proc. rok do roku.

"Najistotniejsze wzrosty, wynikające głównie z przeprowadzonej waloryzacji cen realizowanych kontraktów, odnotowano w produktach: usługa porządkowo-czystościowa oraz fizyczna ochrona mienia. Produkty te cechuje duży udział kosztów pracy w kosztach ogółem, stąd też koncentracja działań negocjacyjnych i największy przyrost sprzedaży w tych obszarach" - napisano w raporcie.

Segment Industrial Services przyniósł ponad 9 proc. przychodów i 23,9 proc. wzrostu rok do roku. "Wzrost sprzedaży wynika z rozszerzenia zakresu oraz pozyskania nowych kontraktów w zakresie inwestycji budowlanych" - podano w raporcie.

Najwolniej rósł segment "Digital Services and Business Process Outsourcing", który stanowił 16 proc. przychodów, ale rósł w tempie zaledwie 7,9 proc. rok do roku.

Giełda chłodno przyjęła wyniki działalności Impela. Mimo że rynek rośnie, to akcje Impela tracą 0,4 proc. we wtorek.

