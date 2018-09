Impel podwyższył płace o ponad 300 zł. Mimo tego drugi kwartał był bardzo dobry

Fot. Impel SA / materiały prasowe Przeciętny pracownik Impela dostał 16 proc. podwyżki w ostatnim roku

Zatrudniająca ponad 20 tys. osób firma Impel drugi kwartał zaliczy do udanych. I to mimo znacznych podwyżek dla swoich pracowników. Klienci zgodzili się płacić więcej.

Impel nie płaci generalnie dużo swoim pracownikom, bo wykonują zwykle prace nie wymagające wysokich kwalifikacji. Ale zatrudnia ich całe mnóstwo. Może nie tyle co Poczta Polska (80 tys.), ale zalicza się do dwudziestki największych pracodawców w kraju.

Na polskim rynku pod marką Impel i w ramach współpracy usługi wykonuje łącznie ponad 47 tys. osób. Bezpośrednie zatrudnienie w spółkach grupy Impel to ponad 22 tys. pracowników i zleceniobiorców, w tym ponad 15 tys. etatów - podał Impel w raporcie za drugi kwartał.

W ciągu roku jednak spółki z grupy zlikwidowały aż 770 etatów. Jednocześnie przychody spadły o niecałe 5 proc. To efekt renegocjacji umów handlowych - nie wszyscy klienci Impela zgodzili się na nowe warunki. A spółka oczekuje podwyżek płatności w związku z "ogólnorynkową presją płacową i zatwierdzeniem wyższych kosztów pracy w roku 2018" - podano w raporcie.

Tę presję widać w podwyżkach dla pracowników. Średnia pensja w grupie Impel wzrosła o 16 proc. W pierwszym półroczu przeciętny pracownik Impela, czyli m.in. sprzątacze i ochroniarze, zarabiał miesięcznie 2,5 tys. zł brutto (1,8 tys. zł netto) w porównaniu do 2,2 tys. zł rok temu. Zmiany regulacji dotyczących płac minimalnych, ale i brak pracowników na rynku zmusił firmę do podwyżek o 336 zł miesięcznie brutto na osobę.

Choć przychody Impela spadły w pierwszym półroczu o 5,1 proc. rdr do 1,05 mld zł, to zyski netto wzrosły o aż 48,5 proc. rdr do 9,4 mln zł. Zysk netto w samym tylko drugim kwartale - 5,4 mln zł - jest najwyższy od trzeciego kwartału 2016 r. Na szczęście dla firmy udało się jej najwyraźniej przekonać klientów, czyli inne firmy do podwyżki płatności za usługi.

Giełdy jednak to nie przekonało i akcje spółki straciły w środę 4 proc. godzinę po otwarciu sesji. Kurs 14,40 zł jest najniższy od sierpnia 2009 roku, czyli od ponad dziewięciu lat.

Ziobro nieugięty

Jednak nie wszystkich. Spółka musiała zapisać sobie tylko w pierwszym półroczu stratę 2,9 mln zł na kontrakcie z Ministerstwem Sprawiedliwości kierowanym przez Zbigniewa Ziobrę. Chodzi o elektroniczny system dozoru skazanych.

Zawarta w 2014 roku na cztery i pół roku umowa (kończy się w październiku) to duży problem dla Impela. Okazało się, że za mało skazanych objętych jest takim dozorem i choć pierwotnie ustalono wynagrodzenie na maksymalnym poziomie 214 mln zł, to Impel dostanie zaledwie około 80 mln zł. Koszty stałe są widocznie na tak wysokim poziomie, że przy takich kwotach Impel nie zarabia.

Firma żąda w sądzie uzupełnienia kwoty do 168 mln zł. Sąd z przyczyn formalnych oddalił w lipcu pozew ze względu na spóźnione wstąpienie do sprawy pozostałych podmiotów wchodzących w skład konsorcjum wykonującego umowę.

Do tego spółka, w tym głównie firma zależna Impel Facility Services, procesuje się z PFRON o to czy będzie musiała zwrócić łącznie 21,8 mln zł przez nieterminowe regulowanie składek ZUS w 2016 roku. Dotąd grupa Impel zwróciła 3,2 mln zł. Urzędy umorzyły postępowania na łączną kwotę 10,5 mln zł.

Kłopoty z państwem ma też spółka Logistics, której Impel pożyczył 6,9 mln zł (9,3 mln zł z odsetkami). Tym razem chodzi o zwrot VAT.

- Potencjalne ryzyko braku spłat tych pożyczek jest związane z toczącymi się postępowaniami sądowymi w Logistics i związanym z tym ryzykiem negatywnego rozstrzygnięcia przed NSA postępowania dot. zwrotu podatku VAT w spółce Logistics (wg informacji spółki, zasadność wnioskowanego przez Logistics Sp. z o.o. zwrotu podatku VAT jest poparta szeregiem orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE) - podaje spółka.

Wybrane dane finansowe Impela (mln zł) mln zł 2 kw. 2018 2 kw. 2017 Zmiana % 1 p. 2018 1 p. 2017 Zmiana % Przychody ze sprzedaży 540,7 568,1 -4,8 1063,8 1123,9 -5,3 EBITDA 24,9 24,4 2,2 46,0 46,1 -0,2 Zysk netto 5,4 3,8 40,1 9,4 6,3 48,5 Przepływy operacyjne 24,0 19,3 24,9 53,8 55,7 -3,4 Przepływy inwestycyjne -1,7 -2,6 35,8 -1,6 -11,8 86,8 Przepływy finansowe -15,4 -13,3 -16,3 -46,7 -44,2 -5,7 Marża EBITDA 4,61 4,29 0,32 4,33 4,11 0,22 Marża netto 1,00 0,68 0,32 0,89 0,56 0,32 Źródło: spółka

