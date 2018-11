Jak Czarnecki wyliczył, że szef KNF chce od niego 40 mln zł

We wtorek "Gazeta Wyborcza" ujawniła nagranie rozmowy przewodniczącego KNF z szefem m.in. Getin Noble Banku Leszkiem Czarneckim. Miliarder przyszedł na spotkanie wyposażony w dwa dyktafony i miniaturową kamerę. Wszystko dlatego, że Chrzanowski zażyczył sobie, by było to spotkanie w cztery oczy, a Czarnecki wyczuł, że w związku z tym jego przebieg może być niestandardowy.

I faktycznie, Chrzanowski zasugerował miliarderowi w czasie rozmowy, by ten zatrudnił wskazanego przez szefa KNF prawnika, który miałby w banku Czarneckiego zająć się restrukturyzacją (chodziło konkretnie o Grzegorza Kowalczyka, prawnika z Częstochowy). W zamian za to zaoferował przychylność względem biznesów Czarneckiego.

Na łamach "GW" bankier wyjaśnił, jak to policzył. - Założyłem, że po trzech latach restrukturyzacji banku jego wartość wyniesie 4-5 mld zł, czyli 1 proc. to minimum 40 mln zł - powiedział Czarnecki. Jak dodał, zrozumiał, że nie chodzi o 1 proc. od teraźniejszej wartości, tylko tej za 3 lata, bo będzie ona wyższa niż obecnie. - Na czym będzie zależało i panu Kowalczykowi, bo wtedy po prostu więcej zarobi - wyjaśnił Czarnecki.

Co ciekawe, według "Financial Times", który równolegle z "GW" opisał sprawę, cena za przychylność KNF to 13,6 mln zł. Dlaczego? Ponieważ cena akcji banku Czarneckiego w przeddzień rozmowy z Chrzanowskim wynosiło 1,35 zł, co daje kapitalizację na poziomie 1,36 mld zł. A jeden procent z tej kwoty to właśnie 13,6 mln zł.