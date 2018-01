Jak dostarczyć właściwą wiadomość do właściwej osoby we właściwym czasie? Marketing automation tematem najnowszej edycji IAB HowTo

Rola automatyzacji marketingu w prowadzeniu biznesu będzie stale rosnąć, wpływając jednocześnie na efektywność sprzedaży, planowanie działań komunikacyjnych czy sposoby komunikacji z klientami.

O definicji, trendach i zmianach, jakie niesie ze sobą marketing automation dla tworzenia i realizacji strategii marketingowej, opowiedzą eksperci podczas konferencji „IAB HowTo move from expectations to reality in Marketing Automation”. Wydarzenie organizowane w ramach cyklu IAB HowTo odbędzie się 27 lutego b.r. w Warszawie.

Spotkanie jest organizowane w ramach cyklu wydarzeń inicjowanych przez członków grup roboczych działających przy IAB Polska. Ich celem jest chęć dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, prezentacja najnowszych i najlepszych praktyk przez ekspertów, którzy na co dzień zajmują się zagadnieniami z zakresu reklamy internetowej.

Uczestnicy spotkania „IAB HowTo move from expectations to reality in Marketing Automation” poznają obecne możliwości automatyzacji oraz perspektywy rozwoju na najbliższe lata. Eksperci przedstawią także case study marek reprezentujących różne branże i stopnie zaawansowania automatyzacji marketingu. Wydarzenie jest skierowane przede wszystkim do dyrektorów i managerów zarządzających obszarami marketingu, strategii, sprzedaży, CRM, digitalu czy eCommerce.

- Wydatki inwestycyjne na automatyzację marketingu w Europie wyraźnie rosną. Marketerzy widzą ogromną szansę na zwiększanie przychodów, poprzez zastosowanie narzędzi, które umożliwiają spójną komunikację z odbiorcami we wszystkich kanałach dotarcia. Jednocześnie jednak wybór narzędzia, wdrożenie go, jak i rozwój kompetencji zespołów w wykorzystaniu potencjału automatyzacji stanowią ogromne wyzwanie. Celem najbliższej konferencji jest pokazanie, jak realnie przełożyć możliwości rozwiązań marketing automation na biznes. Chcemy pomóc firmom podjąć trafione działania taktyczne oraz dać wiedzę niezbędną do przygotowaniu długofalowej strategii rozwoju - podkreśla Artur Kończyński, członek Rady Programowej konferencji, partner zarządzający K2 Digital Transformation.

Wśród ekspertów IAB HowTo znajdą się marketerzy, eksperci ds. e-commerce, analitycy, a przede wszystkim praktycy wdrożeń rozwiązań MA. Będą to m.in.: Rusty Warner z firmy Forrester, Adam Kutyma, związany z obszarem analityki biznesowej i Data Mining w Play, Bartosz Tertil, który współtworzy między innymi Centrum Usług Big Data w Deutsche Telekom AG, Roy Egas, Head of Digital & Senior Product Owner w OfficeDepot, Ewelina Ciach z SAP Hybris, która wdraża innowacje i strategiczne transformacje marketingu, e-Commerce & CRM, Kamil Konikiewicz, który w SAS Institute prowadzi zespół Praktyki Analitycznej, Artur Kończyński, partner zarządzający w K2 Digital Transformation, Monika Krawczyk, czyli Digital Media Director w K2 Media oraz Derick Wiesner z IBM.

Wśród partnerów wydarzenia znalazł się Monday – agencja komunikacji. Patronat medialny objęły: gazeta.pl, Internet Standard, IT WIZ, Magazyn Online Marketing, Marketer+, Na Temat, Wirtualna Polska Media.

Uczestnictwo w wydarzeniu jest płatne. Opłata dla firm członkowskich IAB wynosi 990 zł netto, a dla firm niezrzeszonych 1190 zł. Posiadacze certyfikatów DIMAQ otrzymują dodatkowo rabat -100 zł netto. Wydarzenie objęte jest akredytacją DIMAQ. Oznacza to, że uczestnicząc w IAB HowTo, posiadacze certyfikatu otrzymują 20 punktów certyfikacyjnych.

Więcej informacji: https://marketingautomation.howto.iab.org.pl/