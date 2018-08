Jak odpowiedzialnie pożyczać pieniądze przez Internet?

Każdy, kto planuje wziąć pożyczkę, powinien podejść do tego „z głową”. Obecnie coraz więcej firm oferuje finansowe wsparcie, o które możemy ubiegać się bez zbędnych pytań i formalności, gdyż do jego otrzymania wystarczy dowód osobisty. Szybko, łatwo, wygodnie, ale czy bezpiecznie? Nie znaczy to, że wszystkie pożyczki pozabankowe są z gruntu ryzykowne. Wystarczy przestrzegać kilku podstawowych zasad, by okazały się one niezastąpionym wsparciem dla domowego budżetu.

Jeśli planujemy skorzystać z usług firmy pozabankowej, wybierzmy taką ofertę, która będzie bezpieczna i najlepiej dostosowana do naszych potrzeb i możliwości finansowych. Zwróćmy uwagę m.in. na opłacalność pożyczki, wysokość miesięcznej raty czy na całkowity koszt zobowiązania. Starannie zaplanujmy także to, na co przeznaczymy otrzymane pieniądze po to, by w razie pustki w portfelu nie musieć sięgać po kolejną pożyczkę

Sprawdźmy firmę pożyczkową

Na polskim rynku usług finansowych niczym grzyby po deszczu wyrastają kolejne firmy oferujące szybkie pożyczki online, które możemy otrzymać bez żadnych formalności i zaświadczeń. Jesteśmy kuszeni niskim oprocentowaniem, pierwszą pożyczką za darmo, bonusami dla stałych i rzetelnych klientów i możliwością wnioskowania o naprawdę spore kwoty. Nim jednak ulegniemy pokusie, prześwietlmy podmiot, od którego zamierzamy pożyczyć pieniądze.

Wszelkiego rodzaju zobowiązania o charakterze finansowym zaciągajmy w sprawdzonych i wiarygodnych firmach pozabankowych. Po czym poznać rzetelnego pożyczkodawcę? Po pierwsze, po tym, co mówi się o nim w sieci i jakimi opiniami się cieszy. Po drugie, pewną wskazówką może być dla nas strona internetowa danej instytucji. Powinna być ona prosta, czytelna, a wszystkie najważniejsze dla nas jako potencjalnych klientów informacje muszą być łatwe do znalezienia. Jedną z najistotniejszych kwestii jest całkowity koszt pożyczki i wysokość miesięcznej raty. Po trzecie, ważne jest także to, jak firma podchodzi do weryfikacji potencjalnych klientów (czy są oni sprawdzani w BIK i innych bazach dłużników). Podmioty pozabankowe, które udzielają pożyczek na niejasnych i nie do końca zrozumiałych zasadach lepiej jest omijać szerokim łukiem.

Zweryfikujmy poziom obsługi klienta i to, czy jesteśmy w stanie spełnić stawiane przez pożyczkodawcę wymagania. Firmę, którą sobie „upatrzyliśmy” sprawdźmy w Polskim Związku Instytucji Pożyczkowych oraz poszukajmy o niej informacji na stronie Komisji Nadzoru Finansowego.

Nie podpisujmy umowy w ciemno

To jeden z najczęściej popełnianych przez pożyczkobiorców błędów. W sytuacji, gdy szybko potrzebujemy środków finansowych nierzadko szkoda nam czasu na uważne zapoznanie się z dokumentami. Taka niefrasobliwość może nas później sporo kosztować! Wszystkie formularze, które dotyczą zaciąganego przez nas zobowiązania, warto wnikliwie przeczytać i na bieżąco pytać o to, co w umowie pożyczki budzi nasze wątpliwości. Takie pytania możemy zadać, np. dzwoniąc na udostępnioną przez pożyczkodawcę infolinię.

W przypadku większości firm pozabankowych umowa pożyczki wysyłana jest nam odpowiednio wcześniej na wskazany adres mailowy, dzięki czemu możemy zapoznać się z nią w zaciszu domowego ogniska, jeszcze przed przybyciem kuriera. Uważne przeczytanie umowy pozwoli nam poznać m.in. całkowity koszt zobowiązania, harmonogram spłaty czy to, jakie konsekwencje czekają nas wówczas, gdy spóźnimy się ze spłatą. Odpowiedzi na większość pytań, które stawiamy sobie w związku z zaciąganym właśnie zobowiązaniem znajdziemy właśnie w umowie. Przeczytanie umowy pozwoli nam także ocenić, czy poszczególne jej zapisy odpowiadają temu, co zostało zamieszczone na stronie pożyczkodawcy.

W sytuacji, gdy przedstawiciel firmy pożyczkowej nie potrafi odpowiedzieć na nasze pytania lub zbywa nas niewiele mówiącymi ogólnikami – poszukajmy innego pożyczkodawcy. Stosowanie uników, brak rzetelnych informacji czy mętne odpowiedzi, mogą być sygnałem, że mamy do czynienia z próbą wyłudzenia ukrytą pod płaszczykiem pozornie atrakcyjnej oferty.

Porada!

Zapoznajmy się nie tylko z samą umową, lecz również z wszystkimi, pozostałymi dokumentami, które zostały do niej dołączone, takimi jak harmonogram spłaty, tabela opłat i prowizji, formularz informacyjny czy wzór odstąpienia od umowy.

Sprawdźmy dostarczoną nam umowę

Wprawdzie pomyłki się zdarzają, lepiej jednak, by umowa, którą zamierzamy podpisać była ich pozbawiona. Dlatego nim przekażemy dokument pożyczkodawcy, sprawdźmy to, czy zgadzają się wszystkie zawarte w nim dane. Tym, co powinno wzbudzić naszą czujność, są jednak nie tylko ewentualne pomyłki czy niezgodność umowy z tym, co ustalaliśmy z konsultantem, lecz także uchybienia formalne (np. obecność niedozwolonych zapisów) i brak niektórych danych (np. informacji o pożyczkodawcy).

Rada na koniec? Podchodźmy z odpowiednią dozą sceptycyzmu do tego, co oferują nam firmy pożyczkowe. Uważnie czytajmy umowę, sprawdźmy warunki pożyczki, to ile wyniosą nas wiążące się z nią opłaty. Potwierdzenia wszystkich obietnic żądajmy na piśmie. Nie wierzmy nikomu na słowo, gdyż za zbytnią ufność może przyjść nam późno sporo zapłacić. Tym bardziej, że nieuczciwych firm, które żerują na naiwności konsumentów niestety nie brakuje.

Artykuł powstał we współpracy z www.kuki.pl