Jak wygląda włamanie do banku w 2018 roku? O bezpieczeństwie IT w branży finansowej na CONFidence London

Dlaczego bank miałby włamywać się sam do siebie? Żeby wiedzieć jak inni to zrobią, zanim to zrobią. Żeby pokazać obrońcom przykładowe ataki. O bezpieczeństwie w świecie finansów i CONFidence London opowiada Michał Purzyński, członek Rady Programowej konferencji i lider zespołu Threat Management and Incident Response w firmie Mozilla.

Czy możliwe jest bezpieczeństwo prawie doskonałe? Czy odpowiednie zabezpieczenia potrafią być na tyle skuteczne, aby odstraszyć włamywaczy, dla których nie ma rzeczy niemożliwych?

W XXI wieku włamania do banków zdarzają się niezwykle rzadko. Dostanie się do gotówki i kosztowności jest niezwykle trudne i nie gwarantuje sukcesu. Złodzieje XXI wieku powiesili znane z Chicago Thompsony w gablotach, a włamania do banków przeniosły się tam, gdzie już od pewnego czasu panuje regularna wojna - do przestrzeni wirtualnej.

To nie pomysł na kolejną grę ani film, to rzeczywistość, która przekroczyła najśmielsze wyobrażenia.

Współcześni gangsterzy to ciekawy mix na pograniczu świata gangsterów i wywiadów różnych państw. Setki milionów dolarów kradnie się przez słabo zabezpieczone sieci bankowe, mniejsze sumy, wykorzystując najsłabszy element każdego mechanizmu bezpieczeństwa - człowieka.

Londyn jest światowym centrum finansowym. Zaawansowane operacje skierowane przeciwko instytucjom finansowym służą do opłacania prawdziwej wojny. Stopień skomplikowania i przygotowania grup atakujących sieci bankowe wymaga dedykowanego im podejścia. Jak wykrywać takie ataki, jak one wyglądają i czym grożą, a także kto za nimi (prawdopodobnie) stoi będzie można się dowiedzieć na dedykowanej bezpieczeństwu finansowemu konferencji CONFidence w Londynie.

Poznasz historie najbardziej zaawansowanych ataków na systemy bankowe, opowiedziane przez ludzi, którzy walczą w tej wojnie na pierwszej linii. Pokażą oni strategie obrony, które banki stosują aby chronić swoich klientów. Usłyszysz, które rozwiązania zawiodły, dlaczego i co z tym zrobić. Prelegenci to osoby, które rozpracowują ataki przeciwko światowym instytucjom finansowym na co dzień.

Jeśli chcesz posłuchać, jak wygląda włamanie do banku w 2018 roku - CONFidence London jest dla ciebie. Pokażemy to zarówno od strony atakujących, również mniejszego kalibru, przez wywiady i dedykowane systemy bezpieczeństwa, a także od strony obrony.

Więcej informacji znajdziesz na stronie: https://confidence-conference.org/london.html