Jednolity Plik Kontrolny. Nowy obowiązek spełniło już 1,3 mln przedsiębiorców

Fot. EastNews/STANISLAW KOWALCZUK/Reporter 26 lutego mija termin składania plików JPK_VAT za styczeń

Na złożenie JPK za styczeń przedsiębiorcy mają czas do poniedziałku. Ministerstwo Finansów zapowiada dodatkowe dyżury w urzędach skarbowych.

Nowy obowiązek dostarczenia fiskusowi Jednolitego Pliku Kontrolnego dotyczy prawie 1,5 miliona mikroprzedsiębiorców. Jak dowiedział się money.pl, do godziny 15 w sobotę do urzędów skarbowych w całej Polsce trafiło niemal 1,3 mln plików za styczeń.

- Liczba składanych JPK_VAT zmienia się bardzo dynamicznie - zapewnia Ministerstwo Finansów. - Liczymy na to, że dzięki wsparciu administracji skarbowej wszyscy podatnicy zdążą w terminie złożyć plik JPK_VAT - dodaje MF w przesłanym do redakcji piśmie.

Najnowsze dane: przedsiębiorcy złożyli już 1 300 000 #JPK_VAT. pic.twitter.com/JS4UFxFEJw -- Ministerstwo Finansów (@MF_GOV_PL) 24 lutego 2018

Krajowa Informacja Skarbowa oferuje m.in. wydłużone godziny pracy infolinii, a urzędy skarbowe w całej Polsce - wsparcie telefoniczne w poniedziałek, 26 lutego, do godziny 22. Konsultanci KIS będą pomogać przy JPK_VAT i Profilu Zaufanym (eGO), który umożliwia m.in. bezpłatne uwierzytelnienie i podpisanie JPK_VAT.Infolinia KIS (801 055 055 z tel. stacjonarnych oraz 22 330 03 30 z tel. komórkowych) działać będzie w poniedziałek od 7 do 20. Między 18 a 20 eksperci KIS będą udzielać odpowiedzi wyłącznie w zakresie Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT i Profilu Zaufanego.- W poniedziałek 26 lutego do godziny 22 każdy urząd skarbowy w Polsce zapewni dodatkowe wsparcie telefoniczne przy przesyłaniu JPK_VAT. Numery telefonów będą podane na stronach internetowych urzędów skarbowych - zapewnia MF.